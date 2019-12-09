瑞典前駐華大使也涉勾結外國勢力遭訴

瑞典前駐華大使林戴安被指私自安排香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海的女兒Angela，與兩名中國商人會面，今日被瑞典當局控以“與外國勢力協商期間表現專橫”罪名。事發後林戴安即時被瑞典外交部撤換，同時被召回斯德哥爾摩接受內部調查。

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據蘋果日報今天報道說，瑞典雙面人前駐華大使安排桂民海女兒見中方代表，今被正式起訴。

該報道指出，瑞典前駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）被指私自安排香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海的女兒Angela，與兩名中國商人會面，今日被瑞典當局控以“與外國勢力協商期間表現專橫”（arbitrariness during negotiations with a foreign power）罪名。

瑞典國家安全局副首席檢察官艾爾曼（Hans Ihrman）指出，作為大使，是在海外代表瑞典，必需遵守由政府及外交部發出的準則和指示，但在這次事件中，林戴安獨斷獨行的做法是“超出了職權範圍”。

報道說，瑞典國家安全局指，是在今年2月14日對林戴安進行調查，指她涉嫌與“中國政府代表”見面，之前的報道指出，Angela稱林戴安聯絡她，表示相信能協助桂民海獲釋的“中國商人”想和她見面。隨後，林戴安陪同Angela到斯德哥爾摩一間酒店的會員專區，與該名“中國商人”面談。

報道又指，與Angela會面的商人自稱是“中方代表”，表示可安排她領取中國簽證，到中國探望其父親，交換條件是低調行事不可對傳媒發聲，否則將永遠無法見到父親。

該報道說，事件被傳媒揭發後，林戴安即時被瑞典外交部撤換，同時要她飛回斯德哥爾摩，接受內部調查。

現年55歲的桂民海，2015年10月17日在泰國被帶走，隔年1月在中國央視公開“被認罪”後，因涉及多年前一宗交通事故而遭判刑。瑞典外交部在2017年10月24日證實，接獲中國當局通知桂民海獲釋。但2018年1月，桂民海再次被中國執法人員帶走，令他再次失蹤。