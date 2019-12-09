甘肅圖書館少數引焚書坑儒一尊聯想 網控忙刪

中國甘肅省鎮原縣圖書館焚書的消息傳出後，許多人質疑下一步是否就要“坑儒”，並聯想到半世紀前的文化大革命。在引發抨擊和熱議後，相關新聞及評論今天上午已經被大量刪除。

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據中央社今天報道說，甘肅圖書館焚書引發坑儒聯想，相關輿論遭控管。報道稱北京新京報昨天曾發出評論，指如何對待書籍等出版物，必須禁得起文明和法律的雙重考量。此事既關係到個案真相，也事關整個社會的文明預期。但是這篇評論目前已從網站撤下。

該報道說，從中國的搜尋網站百度上，以“鎮原”、“焚書”等關鍵字查找，搜尋到的相關新聞報導已經大為減少，且點選許多連結後都出現“404”的錯誤訊號。在新浪微博上，少數還看得到這則新聞的貼文，網友留言的內容包括：“這是公權力在犯罪”、“終於用上這招了”、“歷史從來沒變”，也有人說這樣用燒書來做政治表態的行為，其實是中共自己批評的“低級紅、高級黑”，還有人認為應該公布被燒的書單。

據報道稱，海外的社群媒體則對此湧現批評聲浪，將焚書和坑儒聯想，並回想到中共在文化大革命時期及1957年反右時期如何惡待知識分子。也有人說，中國的大學教授這幾年早已面臨被學生檢舉的危險，有異見的老師早就被禁聲了。焚書坑儒為秦始皇留下罵名。歷史學者章立凡在推特（Twitter）上還提醒，“定一尊”和“焚書”的主意，都出於秦朝丞相李斯。李斯的結局則是被五馬分屍。

習近平去年7月曾發表講話，指中共中央必須有“定於一尊、一錘定音”的權威，一時間“定於一尊”之於中國政治又引發熱議。

鎮原縣圖書館的燒書事件發生在10月下旬，當時銷毀了涉及傾向性書籍65冊，官方表示，是在強化“四個意識”、堅決做到“兩個維護”的政治高度上做好圖書館出版物的清查工作。

中央社說，此事發生的大背景，則是中國官方近來對出版品意識形態加強控管。10月份，中國教育部發布“關於開展全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知”，要求清理“非法圖書”和“不適宜圖書”等，與鎮原縣圖書館燒書事件發生時機相隔不遠。根據這份通知，危害國家統一、主權和領土完整的圖書；戲說黨史、國史、軍史的圖書；存在違反宗教政策的圖書等都在必須清理的範圍內。