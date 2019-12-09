美媒指新疆秘密文件透露人現身 中國官方指新疆反恐與歐美反恐大同小異

美國紐約時報今天報道透露指出，引發世界關注的中國新疆秘密文件泄露事件，事件吹哨者身份曝光。現為荷蘭公民的維吾爾人阿西耶·阿卜杜拉赫卜稱自己幫助披露了中國政府有關新疆政策的部分秘密文件，並解釋以公開身份能夠保護家人免於報復。新疆自治區主席今天說，新疆反恐措施和美國等國反恐措施本質上沒區別。

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據紐約時報今天報道說，新疆文件“吹哨人”身份曝光：現為荷蘭公民的維吾爾人阿西耶·阿卜杜拉赫卜(Asiye Abdulaheb)稱自己幫助披露了中國政府有關新疆政策的部分秘密文件，她曾是新疆地區政府工作人員。

據阿卜杜拉赫卜表示，自己和前夫曾因此收到死亡威脅，她希望公開身份能夠讓自己和家人免於被報復。

據路透社今天報道說，新疆自治區主席今天指出，新疆反恐措施和美國等國反恐措施本質上沒區別。

該報道稱，中國新疆維吾爾自治區主席雪克來提·紮克爾周一表示，在新疆採取的反恐、去極端化措施，與世界上許多國家，包括美國的反恐、去極端化措施本質上沒什麼區別；美國一些人應該摒棄意識形態偏見，不應在反恐、去極端化問題上搞“雙重標準”。

中國新疆維吾爾自治區主席雪克來提·紮克爾在國新辦新聞發布會上並稱，近日美國國會眾議院通過所謂“2019年維吾爾人權政策法案”，嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。

據雪克來提·紮克爾稱，“新疆今天的安定祥和來之不易...截至目前，新疆已連續三年未發生暴力恐怖案（事）件，極端主義滲透得到有效遏制，社會治安狀況明顯好轉，”紮克爾稱。

據紮克爾介紹，十八大以來新疆地區生產總值年均增長8.5%，城鄉居民人均可支配收入年均分別增長8.4%、8.2%。2018年新疆接待境內外遊客達到1.5億人次、同比增長40.1%，今年前10個月接待遊客已突破2億人次、同比增長42.6%。與此同時，2014年以來，新疆累計實現238.53萬貧困人口脫貧，貧困發生率由2014年初的22.84%下降至6.51%。