號召大三罷成效不彰 多處路軌有外物及堵路 交通未嚴重受阻

今天是反對修訂逃犯條例大遊行的半周年，網上有人號召「黎明行動‧大三罷」，在十區以阻塞交通達致阻礙市民上班上學和開市的目的，早上所見，有三個香港鐵路站的路軌被發現有外來物，亦有乘客以阻礙車門關閉的方法阻礙列車服務，令交通輕微受阻；另在藍田區有身穿黑衣人士以雜物堵路，造成交通擠塞，但雜物在黑衣人離開後很快被市民移除。整體而言，「黎明行動」未對交通造成嚴重影響，被動式的罷工、罷課、罷市的大三罷未有出現。

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香港理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華分析，這可能與行動缺乏宣傳以及市民在區議會選舉後欲給予時間讓港府回應的社會氣氛有關；中文大學的政治學者蔡子強則指出，近日未見「勇武派」有大範圍的激烈行動，可能與他們在理工大學被圍堵一役後須要休整有關。不過，兩人均認為，港府應該把握現時的氣氛，儘快與各方商討，回應市民訴求。

網上平台前(7日)天發出呼籲，要求港府在昨天的民間人權陣線遊行日為落實民間要求的死線，否則就號召市民在今天「革命半年」之日，於早上六時起在大埔、沙田、屯門、觀塘、油尖旺及將軍澳等十區實行「黎明行動」。

結果有四區出現情況，當中，粉嶺和藍田不在名單之列。中的粉嶺和名單中的沙田及屯門，均有鐵路站的路軌發現外物。根據港鐵和警方公布，粉嶺站有衣架被掛在架空電纜上，屯門站附近路軌則發現疑似鐵枝，車務人員移走對象後，東鐵線和西鐵線首班車依時於6時許開出，列車服務未受影響。

另外，沙田站附近的南北行列車則因觸及被放在路軌範圍內的垃圾桶等外來雜物而令服務一度受阻，但在交通高峰時段前已清理完畢，服務隨即回復正常。到了7時許，數名戴口罩人士在屯門站嘗試阻礙列車關門，遭乘客指罵，港鐵職員其後要求所有乘客下車，經在場戒備的防暴警員查問後放行，列車服務恢復正常。

堵路則先後在旺角和藍田區發生。早上七時許，有人在旺角將多袋垃圾拋出彌敦道，阻礙汽車前行，防暴警察到場清理雜物後重開馬路。及至九時，有黑衣人於藍田啟田道放置花盆等雜物，交通一度擠塞，黑衣人在防暴警察到場前離開，市民自行清理雜物，令馬路重開。

其實，防暴警員清晨起即在各區港鐵站內外戒備，部分警員更手持長槍，在中午前未聞警方需要使用暴力。