遊行和平舉行 學者促特首月內回應市民要求 否則嚴重衝突重臨

香港政府回應有數以十萬計市民上街遊行時，隻字未提民間五大訴求，主辦是次遊行的民間人權陣線(民陣)召集人岑子傑表示，非常失望。有學者分析，這次遊行較為平和，是因為市民已透過區議會選舉表達他們的態度，現在是等待港府回應，若特首林鄭月娥本月下旬上京述職後未能說服中央政府回應市民訴求，「勇武派」會重新上場，社會將回復過往的嚴重對立和衝突。

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民陣昨(8日)午發起「國際人權日遊行」，大會稱有80萬人參與，警方指高峰時有18.3萬人，示威者沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，不過，港府晚上回應遊行時，只是說警方不反對遊行反映港人享有集會自由，而遊行「過程大致和平有序」，但對法院被縱火則予以「最強烈的譴責」。此外，港府聲明又反駁市民對警方在執法時的指控，指警方須以適當行動應對違法行為，重申香港須止暴制亂。

民陣召集人岑子傑今早在電台節目中表示，遊行市民五大訴求的信息十分清晰，但港府回應時隻字未提，令人非常失望，對於港府無視民意的態度，感到非常可惜。他又說，民陣稍後檢討桌行效用時會考慮是否再舉辦遊行表達要求。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強亦指出，大批市民參與昨日的遊行，顯示「和理非」(堅持和平、理性、非暴力人士的俗稱)未有因為泛民主派在區議會選舉中大勝而認為已經完事，反而期望透過遊行向港府傳達強力訊息，要求當局響應要求。他續稱，市民明白回應須獲北京支持，而特首林鄭月娥按例會在本月下旬上京述職，港人會等待她屆時會向領導人反映港人心聲，爭取支持，若特首在述職後未能帶回強而有力的回應，社會將回復過往的嚴重對立和衝突，因為「和理非」透過區選和遊行來表達強烈的政治信息仍不能獲得回應，「勇武派」便會重新上場。

理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華更在電台節目中表示，特首林鄭月娥在區選後曾表示會反思，但兩星期下來，仍未看到她反思的成果，若港府繼續漠視昨日遊行人士堅持「五大訴求」的清晰信息，只以現有渠道和檢討委員會應對，將難以說服港人接受；加上市民對警隊執法的不滿，積怨甚深，如果港府不處理，民怨將會再次爆發。他認為，化解之道，必須由港府和警隊先行一步。

不過，中國官方《人民日報》今早發表的評論，未見有回應五大要求的態勢，並指昨日的遊行過程大致和平有序，暴力破壞活動有所收斂，顯示香港市民以自己的方式表達對暴力的厭倦。