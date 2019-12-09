香港八十萬人上街了 習近平該想一想了

香港周日大遊行，組織者民陣稱80萬人上街，這個數字很驚人! 反送中運動爆發以來，香港有過幾次百萬級遊行。但是，這個星期日，國際人權日，在反送中運動進行了整整半年的香港，還有這麼巨大規模的人群上街，不少觀察人士在問，習近平，是否該想一想了。

廣告 繼續瀏覽後續

六個月前，香港特首林鄭月娥推動旨在容易向中國大陸遣返嫌犯的『香港逃犯條例』，她沒有想到這將觸及香港獨立的法律地位，會引發一場香港空前的反抗運動。六個月後，中國國家主席習近平大約沒有想到，香港民主派地方選舉取得空前勝利。美國『外交政策』資深編輯巴默刊文說，有三家中共央級官媒，提前把建制派勝選的新聞稿都寫出來了，選舉結果出來後，編輯部一片驚慌，不知所措。

中南海對香港形勢發生嚴重誤判，有不少人解釋這是習近平被中共自己的信息系統誤導蒙蔽了，但政治評論家胡平則認為：“習近平的問題不是受蒙蔽的問題，而是能力的問題，是理解力的問題，是判斷力的問題”。沒想到，這個周日“國際人權日”的大遊行又有如此巨大規模的人群上街。港府以及港府背後指揮的北京，曾經指望着這場運動自生自滅，曾經指望着這麼持久的運動會讓港人逐漸厭煩，運動中少數人以暴易暴的場景會讓“和理非”畏懼退卻，結果，一切都沒有發生，只是讓最初一個旨在要求徹底取消修例的運動演變成一場全民爭取民主的運動。在港府和北京這一方，無非香港警方換了一個更強有力的警長。無非習近平多次重申對林鄭月娥的堅定支持。

習近平看到沒有，這些都無濟於事，兩周前，香港地方選舉，泛民派取得了空前的勝利，建制派幾乎被壓縮到牆角。周日，民主派又上街了，他們提出的訴求照舊不變，他們要求當局回應。他們的核心訴求有追究警方在這場運動中的濫權和暴力鎮壓行為，他們最根本的要求是北京履行當初的承諾，讓香港實行直選。林鄭月娥很快將要去北京述職，她該向習近平彙報些什麼呢，習近平該對林鄭月娥說些什麼呢？可以預料的是，習近平照舊堅定不移地支持林鄭月娥。難道他已沒有了任何別的選擇？

習近平的北京政權限縮香港民主的努力幾乎沒有成功，他們低估了壓縮一國兩制、壓縮香港高度自治會帶來的嚴重後果。2014年那場失敗了的要求直選的雨傘運動，隨後與這場民間運動相關的領袖人物抓的抓，判的判，隨後更有銅鑼灣書店五名員工遭中國公安綁架的駭人聽聞的事件，北京政權沒有想到，這些事件給港人造成多大傷害，在港人心中形成多大的陰影？致使他們清醒地知道了再無退卻的可能，再退就會退為臣民，如果香港獨立的司法地位再也不保，他們一個個都成了籠中之鳥。六個月的反抗，北京當局難道還沒有清醒嗎？香港地方選舉前，英國領事館前職員鄭文傑在中國被抓被虐待的實情披露，再次給港人難以癒合的傷口添傷。

習近平沒有想到，在這持續反抗的六個月，當局拒絕對話，拒絕聽取民間的請願，無非造成了香港持續大動蕩的局面，無非讓國際社會深度理解了香港人為何拚命要保住北京當年答應賦予他們的獨立地位，同時也讓世人看清楚了北京的專橫霸道獨裁。美國國會兩黨、華盛頓的精英們，美國主流民意居然在對華問題上形成高度共識。習近平想過沒想過，這是他的政權所造成的？在這短短的幾個月，美國國會參眾兩院以壓倒性多數一口氣通過『香港人權與民主法』，『香港保護法』，有所猶豫的特朗普最終很快予以簽署。

也許習近平仍然會相信，北京的權力很大，連世界也感到害怕。香港，以區區一城，竟敢對抗堂堂中國，“螳臂擋車，自取滅亡”! 的確，從表面上看，香港很弱小，北京總有機會跟泛民秋後算賬，香港的法制獨立，北京也會慢慢地來個釜底抽薪；以經濟收買的方式，籠絡財團，籠絡地方勢力，把泛民徹底擠到一邊，北京將取得最終的大勝。分析人士胡少江認為北京一定會變本加厲地進行反攻，他們的反攻包括首先在經濟上，國家控制的國有經濟和國有控股經濟將以前所未有的速度和規模進軍香港，擴展信得過的“子弟兵”隊伍，排除不聽話的香港僱員；在政治上，對香港現有的司法制度進行更加強力顛覆，他們的目標將會針對具有獨立性的法官，並通過人大更經常地釋法來摧毀香港司法獨立的最後保障；他們將大力向香港大、中、小學移植大陸那一套洗腦做法，強化控制香港社會。

如果這樣想，習近平可能會永久性地陷於泥沼。香港幾個月的抗爭，港人的韌性，不屈，昭示出的某種前景，恐怕長遠來講對北京政權並不樂觀。香港是一個年輕的社會，參加這場民主運動的數十萬主體人群都是十四五歲到二三十歲的青少年人群，他們已經被習近平塑造成了中共的反對派。在時間這一個最關鍵的問題上，時間，在他們一邊。時間，對地球上僅存的不太多的幾個專制社會越來越不利。當局僅僅莫須有地指責這是港獨在行動，這是一場“暴亂”，這是美國在操縱，這是西方的惡意，只能讓信息流暢的國際社會笑話。

習近平雖然廢除了國家主席任期制，但是時間對習近平很不利，鎮壓對習近平更不利。香港不是北京，香港發生的一切，不可能像北京那樣被任意封鎖，香港發生的一點一滴，都實時通過視頻、照片、文字、口述傳向了全世界，美國國會幾乎以全票通過『香港人權與民主法案』，正是香港事件的即時性效應，使得香港脈搏與世界上關心他們的人的脈搏一起跳動，使得美國國會的議員們同香港一起沸騰產生的效應。

習近平該想一想了，在通過了有關香港人權與民主的法案後，美國國會接着制定了『新疆人權法案』，加上去年生效的『台灣旅行法』，有報道分析美國不久或可能有『西藏人權法』，美國對中國政策變化之大，如此“干涉中國內政”，中美恢復外交關係以來，前所未有。

習近平或許還應該想一想，香港與廣東緊鄰，香港的反抗運動，對中國大陸產生的溢出效應。其實，中國大陸雖然禁言，雖然封鎖消息，但從朋友圈傳出的信息顯示，知道香港事件真相併且支持香港青年的大陸人不少，他們無非暫時不敢公開表達罷了。但是，習近平應該想一想，香港反抗運動越是持久，香港人追求自由民主人權的反抗精神越將持久地向中國大陸擴散。