中駐美公使再警告 美航母到台灣恰好送解放軍機會武攻

美國總統川普先前簽署《香港人權與民主法案》，導致北京宣布暫停審批美軍艦機訪問香港休整。曾任美國國務院資深顧問的惠頓 (Christian Whiton) 在推特上建議，不讓美國海軍在香港港口停靠，軍艦就使過台灣海峽停靠台灣高雄。對此，中國駐美公使李克新表示，中國的《反國家分裂法》頒布以來一直沒有用過，並要脅 :“美軍艦停靠高雄之日，就是解放軍武力統一之時”。

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據聯合新聞網今天報道指，美顧問稱不讓航母停香港就停高雄， 中國公使說正好趁機武統台灣。

報道稱，中國拒美國航母停靠香港，引發航母停靠台灣的爭議，中國駐美公使李克新甚至說可藉此武統台灣。

據惠頓日前在推特發文表示，北京禁止美國海軍停靠香港，那最簡單的方式就是打通電話給台灣，停靠高雄，然後在回家途中駛過台灣海峽。惠頓被認為與香港反送中抗議人士密切接觸，曾在媒體上公開表示“在中美兩國談判的艱難時刻，讓中國亂起來面臨危機，這完全符合美國的利益”。

該報道說，駐美公使李克新對於惠頓屢屢叫囂軍艦要停高雄的言論，表示 :“你們真要這麼做嗎？那我可能要感謝你”、“中國的《反國家分裂法》頒布以來一直沒有用過，正好我們可以啟動它試試”，並威脅 :“美軍艦停靠高雄之日，就是解放軍武力統一之時”。

據報，中國駐美外交官此前已經警告，美國軍艦抵高雄之日，就是解放軍武統台灣之時，曾轟動一時。