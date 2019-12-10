中國海軍首個海外吉布提基地軍港或可停泊超大航母

香港媒體透露，引起西方國家疑慮的中共解放軍駐吉布提基地，被發現持續擴建中。根據11月下旬的衛星照片顯示，這座基地的碼頭建設已接近完工，未來可停放比遼寧號航空母艦還大的軍艦。

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據中央社今天引述香港媒體說，中國駐吉布提軍港將完工，可停靠航空母艦。消息指香港01報道，根據11月26日拍攝的衛星照片顯示，中國在東非國家吉布提的這座軍事基地，正在興建的碼頭長度有400公尺，這已經比遼寧號的306.5公尺要長得多。

據觀察人士指出，遼寧號是中國尺寸最大的軍艦。這意味着中國在吉布提的這座新軍用碼頭，可讓中國海軍所有船艦停靠，進而使這一基地成為中國在海外地區的戰略樞紐。

該報道說，這座軍事基地的正式名稱為“中國人民解放軍駐吉布提（吉布提）保障基地”，在2017年8月1日中共解放軍建軍90周年當天正式啟用。2年來，除先前建成的營房外，這座基地最明顯的特徵是直升機停機坪，以及正在大興土木的軍用碼頭。此外，不少中國民眾及媒體還關注，中共解放軍是否可能在吉布提基地，興建固定翼飛機跑道。一旦成真，將更受到全球矚目及疑慮。

該報道說，除中國外，目前美國、法國及日本在吉布提都有軍事基地，其中美軍及日本自衛隊可使用當地的一條大型跑道，可起降包括戰略運輸機（C-17級別）、戰術運輸機（C-130級別）、反潛巡邏機（P-3C或P-8A級別）等軍機。據報道指出，在擴建吉布布基地的同時，中國原本計畫向吉布提政府購買一座野戰機場加以改造，但因不明原因而告吹。

報道稱，過去2年中，中共解放軍在吉布提基地進行過一系列軍事演練，包括野外徒步行軍、野外火炮射擊訓練等。但共軍也曾向當地民眾提供人道主義救援。