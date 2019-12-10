中美貿易談判怎麼樣 特朗普催快買 否則加稅

美國總統特朗普透露，美國與中國在敲定貿易協議方面進展良好。但美國農業部長表示，美國總統特朗普並不想在12月15日對中國輸美商品實施下一輪預定關稅措施，但希望中國能採取“行動”避免關稅實施。

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據路透社報道說，美國總統特朗普周一表示，隨着可能對中國進口商品徵收新一輪關稅的時間日益臨近，美國與中國在敲定貿易協議方面進展良好。

美國計畫從12月15日開始對包括手機和玩具在內的多種中國消費品加征關稅，但兩國有望達成協議，推遲或取消這些關稅。

據美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)周一表示，美國總統特朗普並不想在12月15日對中國輸美商品實施下一輪預定關稅措施，但希望中國能採取“行動”避免關稅實施。

中美兩國貿易戰已長達17個月，擾亂了全球糧食貿易，令市場動蕩不安，並拖累全球經濟成長。

據美國農業部長珀杜說，“我認為總統並不想實施這些新關稅，但他們(中國)需要採取一些行動，好給他(特朗普)不實施的理由，”珀杜在印第安納波利斯的全美穀物飼料協會(NGFA)大會中表示，“希望中國對部分大豆與豬肉的關稅豁免會是那樣的信號。”

該報道說，中國是全球最大的大豆購買國。中國商務部部長助理任鴻斌周一表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，儘快取得各方都滿意的結果；中國還會適時更進一步降低關稅和制度性成本，激發和釋放進口潛力。

路透社報道說，中國國務院關稅稅則委員會周五表示，正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加征對美301措施反制關稅等排除措施。不過其中並未提到具體數量。

美國出口商稱，中國進口商周一購買了至少五艘將於1月和2月付運的美國大豆船貨，規模約30萬噸。此前，北京方面開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，給予關稅豁免，涉及商品規模至少達到100萬噸。