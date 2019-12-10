任正非與美國官司 可和解不可認罪

華為創辦人任正非日前受訪時表示，願意和美國政府商議和解事宜，但前提是要以事實為依據，華為不可能透過簽認罪協議來尋求和解。美國司法部在紐約東區法院提起刑事訴訟，孟晚舟和華為在面臨的罪名包括銀行詐欺、竊取商業機密和違反美國對伊朗的制裁規定。華為則否認相關指控。

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據中央社今天報道說，任正非稱願與美政府和解，但不可能簽認罪協議。華為創辦人任正非日前受訪時表示，願意和美國政府商議和解事宜，但前提是要以事實為依據，華為不可能透過簽認罪協議來尋求和解。

報道稱，中國官方的財新網說，華為9日公布了任正非2日在深圳接受加拿大“環球郵報”（The Globe and Mail）採訪的紀要。記者詢問華為是否願意聽從法律專家的建議，與美國政府達成和解協議，以罰款換取讓美國撤銷對華為財務長孟晚舟的引渡申請。任正非表示，美國政府並沒有跟他商量過此事。

報道說，企業以罰款換取和美國政府的和解有前例。曾被美國政府制裁的通訊設備商中興通訊，就在2018年6月以14億美元的巨額罰款和保證金，以及撤換董事會成員和公司高層等條件，和美國商務部工業與安全局（BIS）達成和解協議。

據任正非說，協商和解協議要基於事實和證據。華為不可能與美國簽認罪協議，這是原則問題。據他認為，目前華為與美國司法部在紐約東區法院的訴訟就是雙方談判的一部分，用證據看誰對誰錯。他說：“律師與檢方在法庭上的辯論，是一個聲音比較大的談判，大家先把事實搞清楚了，搞清楚後，可以是聲音小一點的談判，悄悄談，談一些交換條件。都是談判。”

該報道稱，今年1月28日，美國司法部在紐約東區法院提起刑事訴訟，孟晚舟和華為在面臨的罪名包括銀行詐欺、竊取商業機密和違反美國對伊朗的制裁規定。華為則否認相關指控。孟晚舟去年12月1日在加拿大溫哥華機場轉機時被逮捕，她的引渡庭預定2020年1月20日展開。