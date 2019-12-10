北京斥美超級謊言製造者 美大使批中國未遵守人權

美國眾議院通過《維吾爾人權政策法案》引來中方不滿，美國駐華大使布蘭斯塔德周二（10日）世界人權日之際發表聲明，批評中國簽署《世界人權宣言》後，沒有遵守相關承諾，認為中國對世界的影響力不斷增加，遂保護人權問題變得更為重要。

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據東網今天報道說，美駐華大使質疑，中國無遵守世界人權宣言。

美駐華大使布蘭斯塔德質疑中國無遵守世界人權宣言。

該報道說，美國眾議院通過《維吾爾人權政策法案》引來中方不滿，美國駐華大使布蘭斯塔德周二（10日）發表聲明，批評中國簽署《世界人權宣言》後，沒有遵守相關承諾，認為中國對世界的影響力不斷增加，遂保護人權問題變得更為重要。美國駐華大使館官網發表布蘭斯塔德的聲明，他對中國政府非法關押律師、記者和公民社會領袖，以及進一步收緊宗教或信仰自由深感憂慮，批評中國當局以打擊恐怖主義和暴力極端主義為名，虐待回教徒及少數民族；他又強調超過100萬名維吾爾族人和其他少數民族成員，在新疆遭強迫關押已經是無可否認。

該報道稱，1948年通過的《世界人權宣言》列明，所有人有思想、宗教或信仰、表達、和平集會和結社的自由權利以及其他權利。布蘭斯塔德稱，假如中方無法遵守相關承諾，就不能期待得到國際尊重，並強調美方繼續以高標準要求中國當局。

據該報道說，中國外交部發言人華春瑩周二（10日）再就美國涉疆言論作回應，批評美國是超級謊言的製造者和散播者，又指回教徒一直是美國最受歧視的群體，國際社會有充分的理由對美國國內回教徒的人權狀況感到強烈的關切及擔憂。

據華春瑩重申，維吾爾族是中國民族大家庭的一員，享受憲法賦予的權利和自由，美方感羨慕是可理解，但如造謠、抹黑、污衊則不能接受。