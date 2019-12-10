台外長諾如解放軍干預將助港人 料引北京震怒

香港近半年來的民主抗爭運動，引起台灣民眾關心，台外交部長吳釗燮今日接受美聯社專訪時表示，台灣政府支持爭取自由與民主的香港人，如果北京加強鎮壓，政府會幫助流離失所的港人。

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據蘋果日報今天報道，台外長接受美聯社專訪：如大陸武力介入，台灣會幫助港人。

該報道說，香港近半年來的民主抗爭運動，引起台灣民眾關心，台外交部長吳釗燮今日接受美聯社專訪時表示，台灣政府支持爭取自由與民主的香港人，如果北京加強鎮壓，政府會幫助流離失所的港人。

據美聯社報道指，吳釗燮受訪時語帶謹慎，表示台政府無意介入香港內部事務，現行法律已足以應付少數想在台定居的港生與港人需求。但吳釗燮也說，香港警方使用“不對稱武力”來對付抗爭者，如果中國武力介入，等同達到“暴力新層級”，會促使台灣改變現有立場，幫助想要離開香港的民眾。據吳釗燮說：“如果那種情況發生，台灣會跟國際社會合作，對於因為暴力而失所的港人提供必要的協助。”

據吳釗燮說：“台灣人民深深了解，中國對待香港態度，可能就是日後中國對待台灣的方式，台灣人並不樂見香港目前的局勢。”

據報道並提到，北京曾表示，未來兩岸統一可比照香港的“一國兩制”模式，但許多香港民眾指控北京未依照承諾保障香港人民既有的自由。台總統蔡英文總統曾公開表示，香港因為“一國兩制”的失敗，正處於失序邊緣。今年稍早一項政府民調顯示，台灣8成民眾反對跟中國統一。