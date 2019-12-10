安撫歐盟 習近平諾與歐盟儘早達成投資協議

歐洲聯盟機構新一屆領導人合影 2019年12月1日

中國國家主席習近平同歐洲理事會新任主席米歇爾通電話。中國官方媒體透露，習近平強調中方願同歐盟一道努力，致力於盡早達成中歐投資協定。消息指歐洲聯盟對中國聚焦中美貿易戰，而將與歐洲經濟貿易議題冷置一邊，中國分管經濟官員稍早取消歐洲訪問計畫，引起歐洲憂慮。

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據路透社報道，習近平稱中國願同歐盟一道努力儘早達成中歐投資協定。路透社引述中國官方的新華社周一消息，中國國家主席習近平同歐洲理事會新任主席米歇爾通電話，強調中方願同歐盟一道努力，致力於盡早達成中歐投資協定。

官方消息稱習近平指出，“中歐都主張多邊主義、自由貿易，都堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，都主張各國要按規則行事。當前形勢下，中歐加強溝通、協調、合作，確保中歐全面戰略夥伴關係穩定發展，不僅符合雙方共同利益，也會給世界帶來更多穩定性、確定性、正能量。”

據習近平表示，中方從戰略高度和長遠角度看待同歐盟的關係，中歐是互利合作夥伴，不是零和競爭對手。中國發展對歐盟是機遇，不是挑戰。

官方消息還指習近平強調，中方願同歐盟一道努力，確保明年中歐一系列重要交往和日程取得成功，推動共建“一帶一路”倡議同歐盟歐亞互聯互通戰略對接，致力於盡早達成中歐投資協定，全面有效落實應對氣候變化《巴黎協定》，推動世界貿易組織改革朝着有利於各方的正確方向發展。

消息沒有提及歐洲聯盟方面的表態與立場。前比利時總理米歇爾被選為新一屆歐洲理事會主席，接替任滿離去的圖斯克。

