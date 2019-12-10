新一輪冬季霧霾來了 55城市陷霾

中國內地受不利氣象條件影響，京津冀及周邊地區、汾渭平原、河南、遼寧和湖北部分地區正經歷連片污染過程。已有55個城市啟動重污染天氣預警。而受弱冷空氣影響，區域擴散條件有所改善，污染自北向南逐步緩解，預計明日區域污染過程結束。

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據星島日報今天報道說，中國內地55個城市發重污染預警，料霧霾明起漸散。該報道說，從北方網民上載的照片，北京等華北大城市煙霧瀰漫甚至遮天蔽日，能見度甚低，連一條街外的事物都看不清楚。

報道稱，自12月6日起，受靜穩、逆溫、高濕等不利氣象條件影響，京津冀及周邊地區城市、汾渭平原、河南大部分地區、遼寧和湖北部分地區出現連片污染過程。部分城市PM2.5小時濃度達到重度污染水平，個別城市達到嚴重污染水平。

該報道引據中國科學院大氣物理研究所研究員王自發說，大範圍靜穩疊加大霧天氣，導致污染程度進一步加劇。自7日起，京津冀及周邊地區、汾渭平原、湖北中部等地區受低氣壓控制，近地面風速小於每秒2米，且持續出現近地強逆溫。同時，大霧帶來的高濕條件促成氣態污染物向PM2.5快速轉化，快速形成的PM2.5在長時間靜穩條件下不斷積累，最終形成區域性大範圍重污染天氣。

中國氣象預報或沒有提及霧霾向中國東南方向移動的警告。