河北碰瓷敲詐團夥尋保護傘 向公安人大代表輸少女曝光

中國河北一宗“碰瓷”案件，最終竟揭發一宗牽涉官員的性侵未成年少女案件。蘋果日報引述中國內地傳媒新京報今日消息，2018年3月，河北遷安市公安局拘捕一個長期“碰瓷”的敲詐勒索集團。在審訊過程中，集團成員竟主動供述，曾強姦、輪姦數名未成年少女，並強迫她們賣淫賺錢，並為人大代表、富商提供女童性侵，涉案人多達數十名。

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據蘋果日報今天報道說，“碰瓷”集團為人大代表、富商提供女童性侵，副書記被判16年半。涉案時任遷安市公安局黨委副書記康永承認曾多次性侵未成年少女。

該報道說，時任遷安市公安局黨委副書記康永企圖賄賂查案的人員，希望他們停止對碰瓷集團偵查。同年7月，康永因行賄被唐山市監委留置調查，唐又承認曾性侵未成年女孩，另外，涉案者更有遷安市人大代錶王雙。有知情人透露，案件疑有數十名涉案人，其中包括公職人員、富商、人大代表等。

今年8月5日，法院指康永在2017年暑假至2018年初期間，曾與6名未滿14歲的女孩，發生8次性關係。康永犯強姦罪、受賄罪、行賄罪，合並執行有期徒刑16年6個月。

蘋果日報引述內媒又報道今年54歲的康永犯案詳情。其中一名受害人馬麗是康永向警方回憶起接觸到的第一個女孩。康永指，兩人首次見面是2017年暑假。當年，馬麗僅有13歲。據馬麗回憶，2017年10月，康永化名“真誠”，透過QQ聯絡馬麗，希望她幫忙找“丫頭”，馬麗介紹了第二個13歲女孩付曼。一個周日的下午，付曼補完習，馬麗帶她見康永。付曼曾向警方表示，自己並不願意交易並曾反抗，惟康永卻打她要其就範。

據法院判決書中稱，每次發生關係後，康永會給女孩1,000元至3,000元人民幣。康永落網後，一個曾為他介紹女孩的中間人向警方透露，康永還提出想找處女，願意開價上萬元。與康永發生關係的女孩大多是職業高中的學生或剛畢業的無業少女。康永謊稱是中醫，女孩沒人知道他的真實身份和姓名，都叫他“醫生”。

據判決書中顯示，康永承認，從2017年暑假到2018年初，半年之內，康永先後與6名未滿14歲的女孩，發生8次性關係。最後一次是在2018年初，女孩說自己16歲，而實際上她只有13歲。

據該報道稱，2018年初，遷安市公安發現一個“碰瓷”勒索集團。其中未滿18歲的成員寧大龍稱，同夥王澤眾和王家壯曾多次強姦、輪姦未成年女孩，還介紹、強迫她們賣淫賺錢，他也曾參與其中。公安調查期間，有人供出，通過中介將受害女孩送給官員、人大代表、富商嫖娼。

報道引據集團成員交代，一名叫楊麗麗的女子被他們強迫賣淫。兩個月內，她接了六個客人，其中包括遷安市公安局黨委副書記康永，以及遷安市人大代表、大莊戶村村主任王雙。上月27日，大莊戶村委會委員王軍介紹，王雙早已被法院判決，至於判了多長的刑期並不知情。

報道稱，據知情人透露，除了康永和王雙，還有多名公職人員涉案。去年，遷安當地曾有傳聞稱，數十名當地的公職人員及富商被警方調查，部份涉案人員因為沒有証據，並未受到處罰。