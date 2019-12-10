港府驚曝亂象 律政司長摔倒滯英請辭遭北京下令回國

英國《金融時報》引述三個消息來源指，港律政司司長鄭若驊11月中在倫敦遇上示威意外跌倒後，原希望直接辭任司長一職並續留倫敦，但被北京當局下令回港，而鄭最後在中國大使館安排下，以迂迴方式先從倫敦飛往北京再回港。有報道稱香港反政府運動持續，開始傳出港府高層官員軍心不穩及被撤換的消息。

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據上報今天引述消息說，香港律政司長滯英請辭遭北京下令回國，林鄭進京述職討論撤換官員。香港律政司司長傳出圖在辭任並留在英國，被中方迫令回港。傳北京下令律政司長不準辭職。香港反政府運動持續，開始傳出港府高層官員軍心不穩及被撤換的消息。

該報道稱，英國《金融時報》（Financial Times）引述三個消息來源指，港律政司司長鄭若驊11月中在倫敦遇上示威意外跌倒後，原希望直接辭任司長一職並續留倫敦，但被北京當局下令回港，而鄭最後在中國大使館安排下，以迂迴方式先從倫敦飛往北京再回港。香港《蘋果日報》引消息指行政長官林鄭月娥趁前往北京述職期間，將與北京當局討論撤換官員，據悉至少4高層官員恐將遭撤換。

據報道，鄭在11月14日在倫敦出席講座時，遭到數十名在英港人示威，推擠其間鄭意外跌倒在地，隨行人士隨即扶起鄭最後急步離去。然而過後鄭透過律政司司長辦公室發文，斥責“暴徒”令她身體受到嚴重傷害，已即時向英警報案，並要求當地警方嚴肅跟進將“兇徒”繩之於法，又在數日後提到自己左手腕脫臼骨折，或需一年時間才能康復。

報道說，直至12月初，有港府消息人士揭露鄭已低調回港，但林鄭12月3日被記者問及鄭若驊人在何處時，卻以對方私隱不便透露為由拒絕回應，僅指鄭仍在放病假，引起政壇揣測。而鄭當晚隨即在機場現身，指自己在倫敦完成手術後，被中國駐英大使館安排前往北京作進一步治療，感謝中方人員“關心及安排”。但被問及為何不直接回港，鄭卻回應“大使館安排我回國回北京，我們國家的首都，安排我回來國家”。

該報道說，但《金融時報》12月6日發文引述3名消息人士指，與鄭若驊有連繫的公司正被香港反壟斷機構調查，當中更指鄭若驊原想請辭律政司司長並留在倫敦，但被北京下令必須返回香港。

據該報道稱，而流亡海外的中國富商郭文貴，更直指鄭是“被送中”，指鄭曾在英兩度請辭律政司司長，驚動中國駐英大使劉曉明，劉與鄭見面未能令鄭回心轉意後，最後北京當局派員迫令鄭必須回港，否則其在中國的資產，以及個人家人安全都將沒法保證。而巧合的是，鄭若驊的丈夫潘樂陶的上市工程公司在5日停牌，並發公告指港府派員到公司搜查，或違反競爭條例，間接證實《金融時報》文章的可信度。

報道指出，鄭9日透過律政司司長辦公室發聲明，否認自己想辭職，又指報導“沒有事實根據”，又否認北京曾經下令她回港。

而據香港《蘋果日報》10日消息，消息人士指林鄭月娥在12月中前往北京述職之時，或會與北京當局商討撤換港府官員，並將在耶誕節前後作決定，據悉最少4名司局長包括與《逃犯條例》修訂最有關的鄭若驊、保安局局長李家超，以及政務司司長張建宗、民政局長劉江華最為“高危”。特首辦未有回應報導內容，僅指“沒有補充”。

另外，據香港《星島日報》報導，林鄭在述職返港後將會見所有將退休或落敗即將卸任區議員，親中派工聯會的區議員更已獲優先接見。消息指林鄭當面向他們致歉，又肯定他們的工作，又表明會委任這些“失業”區議員出任政府工職，包括撲滅罪行委員會、扶貧委員會等。

該報道說，林鄭在10日行政會議前見記者時沒有否認上述消息，指對於一些長期在香港努力工作的政黨，政府不會因為他們失去“身份”而視為陌路人。早前第一大黨親中建制派民建聯在失去大量議席後，有意“養起”全數落選議員，4年共需花6億元新台幣。