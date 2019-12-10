禁蒙面法立即失效了 港高院拒延長

香港高等法院上訴庭今天拒絕就禁蒙面法違憲案批出暫緩執行令，本地媒體解讀，這意味着禁蒙面法即刻失效。

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據中央社今天報道，香港高等法院拒延長禁蒙面法，法令即刻失效。香港高等法院上訴庭10日拒絕就禁蒙面法違憲案批出暫緩執行令，香港媒體解讀這意味禁蒙面法即刻失效。上訴庭今日頒下裁決，拒絕政府就禁蒙面法的暫緩執行令申請，並宣布下月9日開庭審理此案。

該報道說，行政長官林鄭月娥先前根據緊急情況規例條例訂定禁蒙面法，以禁止“反送中”示威者蒙面及戴口罩等，但24名民主派立法會議員向高院申請司法複核，要求法庭頒令裁定緊急法、禁蒙面法無效及違憲。

高院原訟庭法官上月裁決，禁蒙面法“不符合相稱性的驗證標準”，但對緊急法是否違憲則不作裁斷。其後，高院暫緩頒布禁蒙面法無效7天，直到政府提出上訴後，再由上訴庭決定是否繼續暫緩。

報道稱，在高院原訟庭裁決後，政府方面向高院上訴庭上訴，要求推翻原訟庭裁定禁蒙面法違憲的決定，並指現時香港暴力亂局中有合理必要性應用禁蒙面法保障守法公民。

中央社說，目前外界比較關注的是，在政府上訴過程中，中國全國人民代表大會常委會是否會就行政長官引用緊急法的權力，對基本法作出解釋。