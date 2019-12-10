美國會批准新軍費 提應對中俄

美國國會參議院和眾議院相關委員會經過幾個月的談判之後通過了國防授權法的兩院綜合版本。這一涉及7380億美元的法案包括規定國防部將採取措施應對來自俄羅斯和中國的威脅，以及成立特朗普總統長期以來所期望成立的太空軍。

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據美國之音今天報道說，美國國會周一就7380億美元國防預算達成協議應對中俄挑戰。在美國國會民主黨人和共和黨人就特朗普行政當局許多方面的政策意見尖銳對立的情況下，兩黨就涉及美國政府預算份額龐大的國防授權法達成協議，被認為是一種罕見的相互妥協和各有所得的產物。民主黨人長期抱怨國防經費過高，擠佔了聯邦政府本應當用於民生項目的經費。

據該報道說，國防授權法法案規定將美國軍人的薪酬提升3.1%，是10年來最大幅度的提升。另外，該法案還規定聯邦政府工作人員有12個星期的帶薪育兒假。這是民主黨人長久以來大力尋求的福利政策目標。預計國防授權法法案將在國會議員本月晚些時候離開華盛頓返回各自家鄉休年終假之前在國會全體會議上獲得通過。

法案包含一系列目的在於應對來自中國的潛在威脅的條款，其中有條款規定行政當局就中國的海外投資和中國與俄羅斯的軍事關係問題提出報告。法案規定禁止使用聯邦政府資金購買中國的鐵路車廂和公共汽車，並表示國會“毫不含糊地支持”香港居民捍衛自己的權利和香港自治權。法案還表示支持改善台灣的防衛能力。

據該報道稱，2020年國防授權法法案還規定對俄羅斯建設兩條繞過烏克蘭的天然氣輸送管道實施制裁，並禁止與俄羅斯進行軍方對軍方的合作。法案還規定對土耳其購買俄羅斯導彈防禦系統實施制裁，對朝鮮研發核武器做出強硬的回應。法案包含給國防部和能源部撥款6538億美元用於各種國家安全項目，715億美元用於正在進行的海外戰爭，53億美元的緊急資金用於修復極端天氣和自然災害造成的損害。