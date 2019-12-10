莫斯科被懲罰出局 奧運誰漁翁得利?

國際反興奮劑機構（WADA）因系統性興奮劑醜聞而禁止俄羅斯參加和舉辦任何體育賽事四年的禁令一經宣布，立即有國際分析人士審度此決定可能對2020東京奧運獎牌榜造成的直接影響。美國，中國，英國，日本被認為更多瓜分原本屬於俄羅斯囊有的金牌。

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據英國廣播公司今天分析，東京奧運俄羅斯禁賽四年，美中日英或成最大贏家。

該報道稱，國際反興奮劑機構（WADA）因系統性興奮劑醜聞而禁止俄羅斯參加和舉辦任何體育賽事四年的禁令一經宣布，立即有國際分析人士審度此決定可能對2020東京奧運獎牌榜造成的直接影響。多數分析認為，儘管很多未涉及興奮劑醜聞的俄羅斯運動員仍可以個人身份參賽，但贏取獎牌的實力勢必因禁令而大打折扣，給他國對手增添奪牌機會。

該報道認為，美國、中國、英國和日本等傳統體育強國被看好在東京奧運期間有可能獲得“俄羅斯紅利”，特別是在一些俄羅斯傳統強項上有更多機會摘金奪銀。

在田徑、游泳、射擊等很多大型賽項中，美俄長期是頂級競爭對手，因此俄羅斯被禁賽的第一大獎牌榜獲益者按理說應非美國莫屬。此外，中國、日本、英國等一些傳統體育強國，也很有可能“瓜分”到俄羅斯可能失去的金銀銅牌。

報道說，中國有可能在韻律體操、射擊等項目中多有斬獲。英國則被指可能在游泳、拳擊、自行車、賽艇等賽事方面獲益。

國際大型市場調查集團尼爾森麾下的媒體數據業務公司Gracenote在最新版本東京奧運獎牌排名榜預測中，上調了美國、中國、日本和英國等體育大國的預估獎牌獲得數字。

報道說，當然，專家們也指出，此類預估的根據是各國運動員在以往賽事中的表現數據，而真正的國際性體育大賽期間會隨時出現各類風雲突變的現場未知數，因此被看好獲得“俄羅斯紅利”的體育大國是否真能如願以償在東京奧運期間多有好表現，還要到開賽時才能真正見分曉。