香港 年輕女子怎樣煉成了勇武派

六月份爆發至今的香港反送中運動，許多人可能從社交網絡廣為流傳的照片、視頻，看到眾多帶着口罩，穿着黑衣，衝在前線與警方對抗的女子，在香港理大與警方最激烈的對峙中，也有她們的身影。她們是誰，她們怎麼成了勇武派？

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法新社報道說，克莉絲 王就是其中一位。她毫不猶豫地與爭取民主的示威者們一道與警察面對面對抗，“這是所有港人的鬥爭，與性別無關”。她說。這是一名出身在並不關心政治的工人家庭的19歲女子，六月份以來，毫無畏懼地走在示威最前線。

這位年輕的女大學生六個月走過的道路，凸顯了香港女性在這場幾乎天天發生的抗議運動中所扮演的角色。記者採訪時她使用的是化名。

從六月份以來，被警方拘押的婦女是5900名，占被拘押人數的25%，而因反抗受傷被送醫院治療的女性比例也大體相當：28%。

在與警方激烈的對峙中，她們很多人是屬於”勇武派“的一員。勇武派，意味着站在最前線與警方拼打的示威者。

身着黑衣，同男士們一樣，向警察投擲燃燒彈，投擲磚塊，反擊對面的使用催淚彈、橡皮子彈鎮壓示威者的警察。

反送中運動爆發前，克莉絲被形容為一位內向型女子，在班上，從來不敢主動發言。

如果說她很早就加入到泛民隊伍，但很長時間一直與最前線的示威者保持距離，她更願意設計傳單，參加示威組織活動。

八月份她變得激進起來，當北京和港府當局拒絕向示威者作任何讓步，與此同時，警方強化了對示威者的鎮壓，有一天，在催淚彈的煙霧中，她無奈地注意到警方的一次非常暴力的干預。

”我忽然覺得自己如此無用，不管誰我都不能去救，從那時起，我開始訓練。“

十一月中旬，在香港理工大，她屬於最後留在校園裡頑抗的一百多人，與警方瘋狂的鎮壓展開長時間對抗。

讓她如此頑強對抗的唯一動機，她相信北京正在蠶食港人享受的自由。”香港的狀況這麼糟糕，如果我們這一代人不站起來鬥爭，我們就不會有任何前途和行動的空間“。

泛民派使用的社交論壇，裡面有不少討論婦女參加示威的話題以及她們的行動是否有助於打破對婦女的成見。

許多人覺得她們的行動有助於改變”港女“的傳統形象：那是一群不關心政治，輕浮，滿足於把自己品嘗美食以及到外國旅行的照片發上Instagram。

不過，論壇上歧視女性的言論照舊存在，在示威者散發的受到動漫影響的傳單中，女孩子們要麼是是睜大雙眼，需要男性保護的形象，要麼是超級性感的女戰士。

克莉絲對記者說，她在示威中發現不存在任何局限，”我沒有女孩子不應該做啥做啥的感覺“，她毫不理會社會偏見。

視女子的“弱小“的成見有時反而會是一張王牌，克莉絲說：”我有更靈活地改變角色的機會，比如從最前線的示威者變成一個普通的過路人，其實我在摸清警察設置的障礙“。

香港中文大學社會學教授蔡玉萍對香港女性參加示威活動作了研究，她表示，”這一運動具有的不存在領袖、非中心化的性質，使得女性，也使得所有人，可以按照自己的意志和能力發揮作用“。但她並不認為反送中示威使得女權主義在保守的香港社會一下子蓬勃壯大。

克莉絲如同眾多參與示威的女子一樣，也擔心遭到性侵。網上瘋傳一名少女在一處警察局遭到警察輪暴後被迫墮胎的消息，香港警方表示正在調查。