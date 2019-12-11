中日韓成都峰會 習近平不出席 日韓各有打算

中日韓首腦會議定於12月24日在四川成都召開。中國總理李克強與日本首相安倍和韓國總統文在寅將舉行第8次中日韓領導人會議。據韓日媒體透露，日韓兩國領導人都對本次中國之行有所打算。

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中國外交部發言人華春瑩10日在記者會宣布，中國總理李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議。韓國總統文在寅，日本首相安倍晉三將出席會議。華春瑩說，今年適逢中日韓合作20周年。此次會議將着眼未來10年，推動3國提升合作水平，促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮。

韓國與日本首腦本次赴成都開會各有打算。據共同社說，安倍將於10月23-25日訪華參加成都會議，並在北京與習近平會面。此舉意在加強兩國關係。透露這個消息的是日本國家安全保障局長北村滋。他12月6日在北京與中國國家副主席王岐山會面。北村還表示，習近平明年4月將訪日，東京將以國賓規格接待。王岐山表示，習近平訪日若成功實現，對今後的中日關係將有重大影響和意義。

有分析指出，王岐山與北村滋就安倍訪華之際，分別與習近平和國務院總理李克強會談的日程及內容敲定了細節。

據韓聯社報道，韓國總統府發言人高旼廷10日表示，總統文在寅將從23日起對中國進行為期兩天的訪問，並於24日出席在成都舉行的第八次韓中日領導人會議。

三國領導人將就實質性合作方案、東北亞乃至國際局勢深入交換意見，並將評價近期半島局勢，對韓中日合作推動半島完全無核化和永久和平方案進行討論。

該消息說，韓方正在與中方和日方進行協調，希望在文在寅訪華期間分別與中國國家主席習近平和安倍晉三舉行雙邊會談。

文在寅或將另行訪問北京，與習近平就半島無核化進程等問題進行深入討論。在朝鮮有可能發射人造衛星或洲際彈道導彈等進一步挑釁的情況下，文在寅或將呼籲中方發揮作用。

此外，文在寅與安倍晉三的雙邊會談如能舉行，各方關注韓日兩國首腦能否為韓日軍情協定和日本對韓限貿等問題找到解法。