中國大使施壓要求丹麥自治群島使用華為5G設備

丹麥媒體《貝林日報》周三披露說，中國駐丹麥大使向從屬丹麥的法羅自治群島當局施壓，要求將群島的5G通信建設計畫委託給中國的華為集團。法羅群島是丹麥在海外的自治領地，位於挪威與冰島之間。

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法新社發自哥本哈根的報道指出，丹麥媒體的消息來源來自法羅群島當地媒體的一段錄音，法羅群島的貿易部長在未知被錄用的前提下向另一位官員講述了他今年十一月與中國駐丹麥大師馮鐵的一次會見。馮鐵在會談中明確表示倘若法羅電信部門聘請華為修建當地的5G網絡，那麼，中國與法羅群島簽署自由貿易協議的條件就已經成熟。

丹麥媒體評論說，這是中國政府首次將接受華為列為進入中國市場的條件。法魯群島政府通過司法渠道獲得禁令，禁止將該敏感錄音對外公開。

中國外交部發言人周三在記者會上表示，中國駐外大使在海外捍衛中國企業的行為十分正常，中方還否認向對方施加任何壓力。

法羅群島同華為在5G開發領域的合作早已啟動，法羅群島貿易部長Helgi Abrahamsen表示，在通信領域經常受到來自丹麥政府的指令，但他們並未收到有關禁止使用華為設備的通知。丹麥外長 Jeppe Kofod,就此發表公告，聲稱電信設備屬法羅群島自治範圍，是否使用華為設備純屬群島自己決定。而此前丹麥媒體披露說，丹麥外長曾經警告法羅當局避免使用華為設備。

中國駐丹麥大使館，華為丹麥分部以及法羅當地政府均未回答法新社的提問。

法羅群島是丹麥的海外自治地，國防及外交則由丹麥負責。 丹麥最大的電信企業TDC曾在3月宣布，愛立信（Ericsson）將成為丹麥5G網絡基礎設施的合作夥伴，合作時間從2019年4月1日至2023年底結束。當時丹麥政府指出，在5G發展上作出安全考慮，但沒有提及華為。 不過，華為在丹麥的分公司於6月份表示，它已經在法羅群島建立了5G網絡，並進行了首次成功測試。

美國政府多次以網絡安全為由向歐洲盟國施壓，要求不要使用華為的技術來建設新的5G電信網絡，擔心華為設備可能被中國政府用作間諜活動。 對此，華為曾多次否認將為任何政府進行間諜活動。