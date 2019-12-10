任正非為何覺得孟晚舟寫那封信不合適

中國媒體公布了任正非接受加拿大『環球郵報』的訪談。任正非在採訪中表示，孟晚舟12月2日發布的公開信不合適，採訪中，任正非對於孟晚舟的遭遇，似十分惋惜，無能為力。他認定孟晚舟事件只是起頭，”我們認為美國的最終目的是要消滅華為公司“。

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詭異的是，當記者問他如何看孟晚舟發出的表白自己這一年中加拿大心路歷程的那封信時，他的回答給人感覺甚至有點”怒其不爭“。

孟晚舟在這封信中說，“這一年，經歷了恐懼和痛苦，失望和無奈，煎熬和掙紮。這一年，學會了堅強承受，從容面對，不畏未知。”任正非說，“這封信我沒看，早上我只看了標題。我認為這樣不合適，因為全國人民都忙着要幹活，要創造財富，爭取改善自己的收入，不能消耗太多精力來跟她一起感受“。

有人分析，“姜還是老的辣，華為陷入輿論風暴，老任覺悟還是高，出來‘深明大義’一下，為孟晚舟火上澆油的信降溫”。

從他的反應看，即使沒有“看“這封信，但內容他一清二楚，否則不會指責孟晚舟“這樣不合適”，而且似乎暗示這封信干擾了忙着幹活的全國人民。一封信，難道會讓全國人民消耗太多精力？這裡似乎表達出任總對自己女兒自豪又埋怨的矛盾心情。因為在後面他接著說，孟晚舟回來後繼續做CFO，而且“孟晚舟經歷的磨難也會對她的意志產生很大提升”。

任正非為什麼會有這種心態？難以推測，但是在加拿大保釋的孟晚舟這封信在中國輿論引起了一種反面效果，大概令那種把華為捧為“民族品牌”，把美國指控從事金融欺詐的孟晚舟捧為“民族英雄”的官方輿論始料不及。

這件事的起因就是所謂“251醜聞”，華為工程師李洪元離職時因為談判年終獎一事，被華為高層以“敲詐勒索”控告入獄，在監獄裡白白住了251天，最後無罪釋放，並獲得國家賠償。

事件曝光後引發中國網絡爆炸，連中國官方輿論，以及平素為官方搖旗吶喊的環球時報總編胡錫進一時也搖擺不定，至於民間輿論，一時間發現華為是個以打壓小，權勢熏天，把員工不當一回事的集團，此時還有媒體揭出，同一時間，華為不僅僅李洪元有如此悲慘遭遇。李洪元僅僅因為與華為管事的交涉時用錄音筆錄下關鍵內容，最終得以無罪開釋。

一時間，華為在中國人心目中的形象大變，紐約時報專門發表“華為為什麼在中國失去了民心”探討。對於任正非的上述表述，也有網民挖苦：“全國人民都忙着要生活，要拚命賺錢養家，大部分人永遠無法和她一樣感受世界各地的豪宅”

“215醜聞”幾乎與孟晚舟來信同時發生，因此，孟晚舟在這一事件中有點“躺槍”，愛屋及烏，現在是“恨屋及烏”。

社交媒體就廣為流傳着這樣的憤怒兼譏諷的話語：“孟晚舟被關一年全國關切，華為員工被關251天全網封殺”，“我在別墅里度日如年，你在監牢里砥礪前行”，還有諸如“你也許會是李洪元，但永遠沒機會做孟晚舟”這樣的怒評。

有分析認為，華為和孟晚舟這些事，與官方輿論的一味擡高，擡得過高不無關係，孟晚舟在加拿大被捕，反而當一些內情披露出來時，其中的誤差導致輿論的反應劇變。

比如為了報復加拿大應美國司法部要求拘捕孟晚舟，中方拘捕了康明凱等二人報復，但是加方對孟晚舟的待遇非常人道，這一點孟晚舟信中也承認，可是中方對康明凱等二人的待遇就很難說人道。他們至今不被告知關在什麼地點，不能見律師，被禁止外出，見不到陽光，哪裡像孟晚舟那樣輕易出得起1000萬加元保釋出獄，生活在溫哥華高端地段的豪宅里，可以相當自由地在市區散步。

但北京方面這兩天的反應就非常蠻橫，稱釋放孟晚舟是糾錯，催放康明凱是“說三道四”。外交部的表態，比起任正非來，似乎又差了一籌。