加國會設小組檢視 中加關係勢雪上加霜

加拿大國會不滿杜魯多政府對華態度軟弱，未能捍衛加拿大公民利益，通過成立委員會檢視中加關係，這勢將令本已轉差的中加關係雪上加霜，亦成為加國總理杜魯多連任後首項國會敗績。在當地的港人組織表明，會藉此推動加拿大通過類似美國的香港人權與民主法，懲處侵害港人權利的主要官員。

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杜魯多所屬的執政自由黨在上月的選舉中慘勝，只保留國會中157個議席，雖是最大黨，但所得議席不過半數，須倚賴其他黨支持方能維持執政黨地位。而在當地時間10日的國會辯論中，由在野保守黨議員提出成立委員會以檢視中加關係的議案，在171票贊成、148票反對的情況下獲得通過。而反對票數比執政自由黨在國會擁有的議席還要少9席，意味黨內也有人不滿杜魯多的對華立場。

在野保守黨指杜魯多政府對華態度軟弱，在國會動議辯論成立一個十二人的委員會，就中加關係舉行聽證會，邀請不同人士全方位檢視與中國的關係。當中，保守黨外交事務發言人奧圖爾(Erin O’Toole)指出，委員會將顯示總理杜魯多面對北京捍衛加國公民權利時有多失敗。

自由黨議員反對動議，認為現有委員會已能處理對華關係，成立特別委員會將令中加爭拗惡化。

國會通過動議後，首次委員會會議可望下月20日舉行。港加聯會長馮玉蘭向本台表示，會與保守黨和新民主黨合作，推動公民社會參與討論和檢討，期望藉此推動加拿大通過一如美國《香港人權與民主法案》或馬格尼茨基人權問責法的法律，以懲處侵害香港人權、損害一國兩制的主要官員及其家庭成員。

港加聯與捍衛台灣、西藏及其他人士權益的民間團體在剛過去的星期日舉行國際人權日集會遊行，有八百人參與。馮玉蘭在會上要求加拿大政府對中國和香港採取更強硬的立場，並以馬格尼茨基人權問責法懲處侵害港人權利和自由的主要官員。

中加關係自去年底起轉差，當時加拿大應美國要求，在溫哥華機場逮捕轉機的中國電訊設備商華為的副董事長孟晚舟，中國其後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾斯帕弗（Michael Spavor），又禁止從加拿大輸入菜籽油，令中加關係日趨緊張。