北京取消了今年的德中人權對話

中國政府取消了今年與德國政府的人權對話。和瑞士的類似對話今年也被中方取消。

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據柏林出版的《日報》報道，在《日報》的詢問下，德國外交部回應說，中國政府已於九月份取消了今年與德國政府的人權對話。理由是，由於德方明確指出問題，中方認為“不存在有建設性的會談氣氛。”

自1999年以來，德中人權對話每年一度。今年本應在德國舉行。但2017年，中方已取消過當年的人權對話。根據《新蘇黎世報》日前報道，中方也取消了今年和瑞士的類似對話。

德國外交部表示，德國繼續堅持和中國的人權對話，並會努力促成2020年人權對話的舉行。“就我們看來，人權對話是雙邊關係的關鍵組成部分。”雙方必須可以就人權狀況進行交流。這其中也包括談及新疆維族人的狀況。

但埃爾蘭根-紐倫堡大學人權國際政策教授Katrin Kinzelbach批評說，“我們談及的是一個門檻很低的，談不上高級別的對話。它的功效一直就不怎麼樣。”這位對德中會談形式做過研究的教授表示，德方應趕在中方之前，取消人權對話。現在去請求繼續人權對話，這是一個無能的證明。

北京於90年代開始進行人權對話，當時是為了避免聯合國就中國人權狀況作出決定。

Kinzelbach認為，“對話首先是為了德國公眾輿論而進行的，而不是為了別的。”很多參會的外交官早就對會談十分失望。

德國聯邦議會議員、綠黨人權政策發言人鮑澤（Margarete Bause）也批評說，“中國進一步把人權對話作為對我們施壓的手段。”這一交流“不會帶來任何成果。中方根本就不把它當一回事兒。”她認為，在現有條件下，人權對話沒有意義。德國政府應尋求新的道路。