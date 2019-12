國際警務專家集體請辭 議員指是對檢視警方工作報告投不信任票 打臉特首

在獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)提交警方處理反修例示威手法審視報告前夕,五名特邀來港協肋審視的海外警務專家集體請辭,指監警會作為監察警隊的組織,缺乏調查能力是重大缺陷,但會方無法就此作出改善,於是決定退位讓賢(stand aside)。監警會回應傳媒查詢時沒有回應專家有否請辭又或專家「退位讓賢」對報告有何影響,只是強調,會儘力向公眾呈交一分公平公正、描述事實的首階段性報告,其後再根據情況協商往後安排。

民主派會議召集人陳淑莊表示,國際專家組請辭是對特首林鄭月娥打臉,亦是對即將出台的中期報告投下不信任票,促請林鄭月娥把握本星期六上京述職時,說服中央政府讓香港成立獨立調查委員會,回應港人訴求。

港人在反修例運動中一直堅持的「五大訴求」,包括要求港府設立獨立調查委員會,但林鄭月娥和警隊一直拒絕。為安撫公眾,林鄭月娥於9月初透露,將由監警會在國際專家小組協助下,審視反修例運動的多次大型示威的事實、評估警方的處理及提出改善建議。

監警會原擬月底向林鄭月娥提交專題首階段報告的初稿,並在明年1月公布,但來自英國和新西蘭等地的五人國際警務專家今(11日)天發出簡短的請辭聲明,他們表示,上月來港協助監警會就警方處理反修例示威的專題審視工作,在資料搜集和分析方面取得有意義的進展,不過,監警會缺乏取證和獨立調查權力,是該會工作的重大缺陷。聲明續指,專題審視涉及的示威和事件十分複雜,對珍視自由和人權的港人而言,監察警隊運作的機構具有獨立調查權力才算合乎標準。

聲明透露,小組表達上述意見後,監警會與小組未能就如何有效協助專題審視工作繼續下去取得共識,所以決定正式退出有關工作(formally stand aside from its role)。

不過,專家小組聲明補充,如果監警會具備所須的調查功能,小組仍會支持監警會的工作並保持聯繫。

監警會回應傳媒查詢時,沒有確認是否收到國際專家小組的請辭,而監警會副主席謝偉銓回應香港電台查詢時,則否認專家組集體請辭,是首階段工作已告一段落。

監警會在新聞稿中感謝專家小組的參與及建議,表示會方樂見專家組成員期望保持聯繫,待反修例事件的首階段報告完成後,會根據情況發展和需要,重新檢視工作路向,協商往後適當安排。

監警會亦表示,由於首階段報告旨在陳述事件及時間緊迫,撰寫報告時會慎重考慮專家組建議,竭盡所能呈交公平公正的報告。

監警會主席梁定邦重申,監警會目前並無調查權力,這是法例規定,如需修訂監警會條例,必須取得社會及警隊這持份者的共識,按法定程序行事。

梁定邦在國際專家小組成員Clifford Stott教授公開指監警會調查權力不足之後,曾接受中國傳媒訪問,認為海外專家不太明白香港的情況,指他們在國際上怎樣做是他們的想法,對他們的意見表示「多謝了」。