曾赴港記錄反修例示威運動 大陸律師陳秋實被限制出境

自香港在今年6月爆發反修例抗爭活動後，曾前往當地記錄現場情況的中國大陸律師陳秋實近日向外界告知，他在陪同家人參加旅遊團赴日本旅遊前，從公安局獲知了其被限制出境的消息。

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陳秋實在周二通過個人推特發消息說，原本組織40人的日本旅行團，簽證、機票酒店全部辦妥，但在天津機場登機前數小時，收到公安局來電通知他被限制出境，並要到公安局談話，因此在與警方幾番交涉下，被同意只能到機場送包括他母親在內的團友離境。

陳秋實稱，“本來為了照顧一下朋友的旅行團生意，也為了陪老媽出國散散心，結果遭遇了人生第一次限制出境”。他表示，相信自己被限制出境是與因去過香港有關，並稱有些去過香港的內地人曾經被拘留，他已經算幸運，但有關措施是政治迫害所引起，沒有合法手續和法律依據，也不知道何時解除。

陳秋實還通過視頻表達他“不會特別關心受到這點委屈”，並指中國有很多律師遭到抓捕、毆打和迫害，及不少人生活窮困，與他們相比應算是“幸福”，因此會將精力關注在“中國更加痛苦的社會問題”當中。

據悉，陳秋實1985年9月出生於黑龍江省大興安嶺地區，2013年通過國家司法考試，2014年獲得法律職業資格證。曾先後就職於黑龍江電視台北京節目製作中心等單位。

2014年末，陳秋實參加北京衛視《我是演說家》節目，在節目中的五篇演講作品《大東北》、《法治中國》、《男女中國》、《大國風範》、《語言的力量》得到廣泛傳播，網絡總點擊量超過1億5千萬，獲得當季亞軍。今年8月，他以遊客身份到香港，分別觀察了建制和民主派發起的集會，並透過微博分享在香港的見聞，其後受到官方壓力，被迫提早返回，他個人在中國大陸的社交平台也隨後相應遭到封鎖。