美俄外長會談 蓬佩奧籲北京加入武控條約 北京隔空反對

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周二造訪華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧舉行會談。蓬佩奧在會談後向媒體表示,他希望與拉夫羅夫共同取得進展。他希望未來武器控制條約談判有必要納入中國的講話，受到北京隔空堅拒。

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法新社說，拉夫羅夫訪美與美國國務卿討論了雙邊關係，敘利亞，伊朗和朝鮮等議題。之前一天，俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤林斯基，在巴黎同法國總統馬克龍與德國總理默克萊舉行四方會談，討論烏克蘭危機的解決方案。

美國國務卿蓬佩奧周二與拉夫羅夫會晤後表示，我希望拉夫羅夫外長跟我共同努力取得進步。他提到美國政府為了美國人民的利益有責任與俄羅斯發展關係。他提到兩國的企業可以合作，還談到更加敏感的冷戰留下的武控條約問題，他重申談判應該納入中國。之前特朗普在今年夏天宣布終結美俄武器控制條約，原因之一是他認為中國也應該受到未來武器控制條約的限制。

據中央社報道，蓬佩奧周二與俄外長拉夫羅夫在華盛頓舉行會談後，在記者會上表示，當前威脅全球戰略穩定的不僅是飛彈、潛艇，也包括其他武器，因此軍控對話應納入中國。對此，北京今天表示堅決反對，並指美方藉此轉嫁核裁軍責任。

蓬佩奧說，中國的核力量雖與美俄相差巨大，但軍控對話並非為了限制任何國家的核力量，而是展開建設性對話，並維護全球安全穩定。

中國外交部發言人華春瑩下午在例行記者會回應表示，中方已多次重申，無意參加所謂的“中美俄三邊軍控談判”，這一立場十分明確，也得到了包括俄羅斯在內的國際社會廣泛理解。

她說，美方在核裁軍問題上不斷拿中國說事，藉此逃避和轉嫁核裁軍責任，中方對此堅決反對。她並強調，中國一貫致力於維護國際軍控與防擴散體系，願與各方繼續在裁軍談判會議、5核國機制等架構內加強溝通與協作，針對事關全球戰略穩定的廣泛議題進行討論。

華春瑩提到，作為世界擁有最大和最先進核武庫的國家，美國應該確實履行核裁軍特殊責任，回應俄羅斯有關延長新的“削減進攻性戰略武器條約”的呼籲，並進一步削減龐大的核武庫，為其他核武器國家加入多邊核裁軍談判創造條件。