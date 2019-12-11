華為贏得德國5G網絡建設合約 尚待德政府批准

德國三大電信運營商之一的西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland)在周三宣布了一項重大投資計畫，西班牙電信德國公司表示，將在未來幾年內擴大網絡建設。中國電訊巨頭華為也在當晚透露稱，華為5G設備日前已獲准進入德國市場，將向西班牙電信德國公司提供5G設備及相關技術。

廣告 繼續瀏覽後續

西班牙電信德國公司宣布，將於2020年開始建設5G網絡，預計到2021年底在柏林、漢堡、慕尼黑、科隆、法蘭克福啟動並運營5G商用網絡；到2022年底，5G網絡將覆蓋德國30個城市以及1600萬人口。據了解，該公司在過去一直較依賴華為，它在其2G到4G內核中都使用了華為的套件設備，如今又計畫在其5G核心網中也使用華為設備。

不過，此次為西班牙電信德國公司首次不再完全依賴華為。據悉，2020年，西班牙電信將與華為以及另一家公司簽訂合同，建設其5G基礎設施。該公司並在一份聲明中寫道，將讓華為和芬蘭的諾基亞公司在這項計畫扮演同等角色，因為二者“已獲證明是重要夥伴”。該聲明還稱，“這項合作案尚待依據德國法律規定，成功取得有關技術和公司的安全證明。” 聲明指出，這樣做是要“順應目前界定安全規範的政治程序，又不致延緩開始推動5G網路的建設”。

過去一段時間以來，美國政府曾多次向其歐洲盟友警告，擔心華為可能被北京當局用來服務於中國的情報收集活動。是否採用華為設備投入到本國的5G網絡建設也在近期，於德國政壇引發了執政聯盟間的分歧和爭議。柏林方面至今仍未順應美方壓力，排除華為參與5G建設的標案，也未完成制定針對電信業的法律安全規定，但強調會擬定嚴格的安全標準。

默克爾總理11月27日在德國聯邦議院內講話稱，“毋庸置疑，在5G網建設上我們需要制定嚴格的安全標準，所以我們需要和歐盟的夥伴國家共同商討；就像在歐洲我們擁有一個藥品管理局，可能在5G建設上我們也需要一個類似的負責審批的機構。”她並指，"在一個共同的數碼市場里，如果每個人都只管自己的一攤事，那我們無法走得很遠。"默克爾強調，在5G網建設的問題上涉及最高級別的安全標準，"但我們需要同歐洲，可能首先需要同法國一起找到解決問題的辦法"。法國政府負責人日前多次表示，不會排除華為在法方的5G網絡建設之外。

針對德國政界尚未作出明確決定的局面，西班牙電信德國公司在聲明中提出，“做出這一決定，我們考慮到這項政治程序尚未完成的事實，不會延遲5G網絡建設的開始。”數據顯示，迄今為止華為已經接到了全球65份的5G商用訂單，全球5G基站出貨量超過了10萬台，而愛立信已經接到75份5G商用訂單，比華為多出了10份訂單。