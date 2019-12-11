709律師王全璋之妻李文足獲2019法德人權獎

獄中的709律師王全璋之妻李文足，今天12月11日在法國駐華使館獲頒2019年度法德人權法治獎。這個獎每年發給世界15名人權捍衛者。李文足在活動人士的幫助下擺脫國寶的騷擾跟蹤，如期達到頒獎現場。法德駐華大使聯合為她頒獎。

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法德兩國在12月10日國際人權日當天宣布全球15位人權捍衛者獲得2019年度法德人權法治獎。當中有目前在獄中服刑的709維權律師王全璋之妻李文足。頒獎儀式11日在法國駐華使館舉行。法德兩國駐華大使共同向李文足頒獎。自由亞洲報道，法德在聯合聲明指出，自從王全璋被捕以來，李文足與其他受難者家屬合作，為了丈夫和其他被捕律師的獲釋而呼籲，其行動和平、勇敢、執著而富有創造性。她亦提倡尊重中國法律和法治。在這一過程中，她和其他家屬經受了騷擾、威脅和拘捕。她的付出引起國際社會對中國人權律師處境的關注。

野靖環的推特說，頒獎儀式原定周三(11日)下午2點在法國大使館舉行。北京石景山公安局派人在李文足的家守候，她出門坐地鐵時，亦被4名便衣男女跟隨。

李文足向自由亞洲表示，國保事前接獲消息展開阻截行動。她在其他709妻子和活動人士幫助下，巧妙擺脫國保和看守跟蹤，終如期到達頒獎現場。709辯護律師藺其磊等20餘名嘉賓到場觀禮。網民709煽顛犯在推特貼出4張照片，顯示李文足獲頒2019年度法德人權法治獎。

李文足表示，這個獎不僅是給她個人的鼓勵，也是給所有709人，包括被抓的律師、為709辯護的律師，還有709家屬以及公民的。她感謝德國和法國政府與各國使館的歷任人權官員，這4年多來，在709案件上給予的持續高度關注。

另一位709律師李和平的妻子王峭嶺在2016年獲得首屆法德人權法治獎。

王全璋1976年2月出生，山東省五蓮縣人，中國維權律師代表人物之一，被捕前在北京執業，代理許多敏感案件，包括法輪功、農民土地、基督徒，弱勢群體利益等。他在2015年709對律師和維權人士大抓捕事件中被捕，並被秘密關押超過1000天，禁止會見律師和家屬。2019年1月王全璋被天津第二中級人民法院以“顛覆國家政權罪”判處4年半徒刑。

據法國駐華使館官方網站介紹，法國歐洲與外交部長讓-伊夫·勒德里昂和德國外交部長西格瑪爾·加布里爾於2017年12月4日宣布在駐世界各地大使館向15位人士頒發“法德人權和法治獎”。自2016年起，德法兩國在國際人權日（12月10日）之際頒發該獎項，旨在支持對保護和促進人權做出貢獻的人，或者為推進法治發起倡議的人。正如讓-伊夫·勒德里昂先生所說 ：“德國和法國通過該獎項發出了贊同人權普遍性的明確信號，並向在世界各地致力於保護和促進人權的人士提供支持”。頒獎儀式在獲獎者所在國的法國和德國大使館舉行。