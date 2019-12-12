中國停止補貼電動汽車 對德國大眾是災難？

中國將結束對電動汽車的補貼。這對德國大眾汽車公司來說可能是一場災難。

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據德國《焦點》周刊報道，中國2020年底將停止對電動汽車的補貼，但繼續保留電動配額。儘管新能源汽車（NEV）仍然有配額，其中也包括使用電池驅動的電動汽車，但中國政府顯然希望進一步擴大這一用語的涵蓋面，不再把焦點放在電動汽車上。這對德國最大汽車生產商大眾來說，可能意味着一場災難。專門針對中國汽車市場提供服務的諮詢公司JSC Automotive預測，這會給中國市場帶來轉折，給電動汽車和混合動力汽車帶來沉重打擊。像大眾這樣聚焦大批量電動車生產的公司將不得不擴大其生產層面。

中國被視為是電動交通的全球驅動者。但由於一些補貼被取消，電動車銷售數字最近出現下滑。在新能源汽車方面，除了電力驅動外，未來還將使用合成燃料、氫、人造燃料等來驅動汽車。市場專家看到了中國策略的轉變，認為中國並不是在大力推行氣候政策，而是在尋求其地緣戰略利益。

很多汽車生產商，這其中也包括德國最重要汽車生產商大眾，在中國市場上全都只致力於電動交通，並在中期停止內燃機或其它替代產品的研發。中國的策略轉變可能給大眾集團帶來巨大問題。位於上海的JSC Automitive諮詢公司認為，中國市場將出現趨勢轉變。