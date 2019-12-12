專家:中美脫鉤進入第一階段

中美貿易戰開打19個月後，中國企業正在加快減少對美國的依存度。有專家指出，中美脫鉤已邁入第一階段。以後即便中美達成貿易協議，雙方取消懲罰關稅，脫鉤的趨勢仍會繼續。

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法新社今天報道說，中美貿易戰的武器是互相加征懲罰關稅，這些關稅每年涉及雙方數千億美元的進出口商品。受這場關稅戰打擊的主要是中國出口企業。目前尚未受美國關稅懲罰的中國商品，諸如電器，服裝和體育用品等，被列入美國定於12月15對中國商品加征關稅的清單。

德國墨卡托中國研究所專家曾林（Max Zenglein）表示，中國經濟越來越感受到中美貿易戰的後果。11月份，中國連續第4個月出口下滑，同比-1.1%，中國向美國出口減少的最明顯，暴跌23%。

曾林說，我們處在中美貿易脫鉤的第一階段。過去40年，中美經濟靠近讓中國成為世界第二大經濟體。現在的脫鉤導致雙方經濟越來越脫離對方。這個脫鉤趨勢將會持續下去。中美貿易談判的結果如何只能改變雙方脫鉤的速度和範圍，但脫鉤的大趨勢不會逆轉。

歐洲駐華商會主席Jorg Wuttkebiaoshi 表示，脫鉤是雙向的。華盛頓禁止美國企業向中國華為和中興公司出售某些關鍵配件之後，中國已經明白，不能指靠某些外國供貨商。中國的中興集團去年已經瀕臨破產，後來存貨下來，是因為特朗普想挽救中興75000員工的就業崗位而改變了主意，放鬆了制裁。至於美國，做為北京繞不過去的商業夥伴和主要對手，美國已決定牽制中國，限制其發展。

中美貿易戰導致太平洋兩岸的中國商品漲價。中國陝（山）西省一位不願透露全名的糖果廠劉老闆說，他們工廠承受由於關稅上漲價格的70%，美國客戶承受30%。

此外，北京與華盛頓的衝突對中國企業來說是一個不確定因素。中國企業為防美國加征關稅，正在瞄着其他新市場。

中國浙江一位紡織品出口商向法新社表示，她們公司今年對美國出口減少了一半，所以轉向歐洲和非洲客戶。

中國深圳電腦生產商梁先生說，今年上半年一張美國訂單都沒收到，所以他現在把精力集中在印度和東南亞市場。這位電腦商還說，為了減少對美國零配件的依賴，他改成多渠道進貨。

一些分析形容中美進入新冷戰。在這個背景下，中國試圖不用“美國製造”。中國國家主席習近平今年5月表示，擁有自己的獨立技術，國家才不可戰勝。中國新華社本周宣布，中國兩家公司啟動開發一種可替代微軟視窗系統的項目。

然而，對於中國來說，不用美國技術可能並非易事。News America中心分析師Samm Sackes說，你打開中興或者華為手機就能看到，裡面的零件來自世界各地。他說，在許多方面，這種民族主義言論與實際不相符，因為技術領域的互相依存性非常強。