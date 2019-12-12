捷克首都布拉格市議會通過與台北締結姐妹市議案

捷克首都布拉格議會在周四通過投票，以無異議的方式通過了與台北市締結為姐妹市的議案。布拉格親台市長賀瑞普並表示，預計將在下個月與台北市長柯文哲簽署合作協議。

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布拉格市議會在當天討論與台北市締結為姐妹市的議案，由於在聯合政府執政的各黨有共識，市長賀瑞普在投票前經過簡短說明後即直接進行表決，最終該議案以39票贊成、0票反對、2票棄權的壓倒性高票通過。現年38歲，曾在求學期間前往台灣交換的賀瑞普去年底才上任布拉格市長。以反建制海盜黨出身的他在很多外交和內務政策上的主張，與捷克傳統政黨的觀點存在較大差異。賀瑞普在上任不久後，於今年1月即宣布要廢除前任市長與北京締結的姐妹市協議，當中有關“一個中國”政策和台灣是中國不可分割領土的條款。他還曾在市政府主動接見西藏流亡政府負責人洛桑森格。賀瑞普的相關言行和決策也與捷克總統澤曼（Milos Zeman）的親華政策產生巨大差異和矛盾。

賀瑞普就對台問題的大膽決策並引起了中方的反制措施，包括要求布拉格愛樂樂團在訪華前簽署一份反對市長行為的文件，在該樂團拒絕這一要求後，其耗時2年多對中國14個城市的秋季巡演也遭到取消。賀瑞普強調“人權比貓熊還重要”，並稱寧願放棄北京在締結姊妹市時答應卻遲遲沒送來的貓熊，也要堅持人權價值。他還質疑，儘管中國國家主席習近平在2016年訪問捷克後，曾承諾加強兩國的經濟合作，並為捷克帶來大量投資，而澤曼總統也在當時回應希望他的國家成為中國的“歐洲門戶”，但事實上2年多過去了中方的許多投資都未曾落實。賀瑞普稱，中國的公開施壓令許多捷克人想起了，以前共產黨統治者的運作方式。這種緊張情緒隨後也蔓延到了更多兩國合作的重要領域。

此外，賀瑞普上周在市政會議後指出，將在明年1月與來訪的台北市長柯文哲正式簽署姐妹市協議，加強布拉格與台北在經貿、文化、觀光、教育等領域的合作關係。布拉格動物園還可望獲得台北市贈送的穿山甲。據《紐約時報》報道，針對賀瑞普在布拉格市長任上所採取的親台措施，澤曼曾試圖控制就這一問題在對華關係上的損失。他還專門給習近平寫了一封私人信件，據捷克總統辦公室提供的一份摘要顯示，信中強調“捷克共和國政府完全尊重‘一個中國’的政策”。