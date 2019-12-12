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消息人士：美中在原則上就第一階段貿易協議達成一致

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中國貿易談判牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽資料圖片
中國貿易談判牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽資料圖片 路透社圖片
作者： 弗林

自華盛頓方面消息，彭博新聞社周四援引消息人士的話報道稱，美國談判人員已經就美中“第一階段”貿易協議達成一致，目前等待特朗普總統的批准。白宮方面也或即將發布相關聲明。

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美國總統特朗普預計將於當地時間下午2點30分，與美國貿易代表萊特希澤及其他經貿要員會面。在這一會議之前，萊特希澤向多名國會參議員通報稱，有關美國關稅的公告或將很快出爐。彭博新聞社的報道顯示，兩國目前已就“第一階段”貿易協議在原則上達成一致。白宮當天下午有可能就會作出相關宣布。

美國消費者新聞與商業頻道同樣也援引消息人士的話指，美中已在原則上達成“第一階段”貿易協議，正等待特朗普的批准。消息人士透露稱，“相關書面協議正在落實中，但雙方達成了原則上的共識”。《華爾街日報》在當天早些時候還援引知情人士提供的消息稱，美國談判代表提出，美國將把對價值約3600億美元中國輸美產品的已征關稅減少最多達50%，並且取消定於在12月15日加征新一輪關稅的計畫。

作為交換，美國要求中國作出切實承諾，大量購買美國農產品等產品，更好地保護美國知識產權，並允許中國金融業對美國更加開放。而作為協議的一部分，如果中國沒有履行承諾，關稅將恢復到最初的水平。特朗普本人另在當天早晨發推說，美國“十分接近”與中國達成重大協議。他稱，中方想達成協議，“我們也是如此”。綜合各方消息，這些積極的訊息則引發歐盟股市在周四大漲。

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