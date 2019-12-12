消息人士：美中在原則上就第一階段貿易協議達成一致

自華盛頓方面消息，彭博新聞社周四援引消息人士的話報道稱，美國談判人員已經就美中“第一階段”貿易協議達成一致，目前等待特朗普總統的批准。白宮方面也或即將發布相關聲明。

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美國總統特朗普預計將於當地時間下午2點30分，與美國貿易代表萊特希澤及其他經貿要員會面。在這一會議之前，萊特希澤向多名國會參議員通報稱，有關美國關稅的公告或將很快出爐。彭博新聞社的報道顯示，兩國目前已就“第一階段”貿易協議在原則上達成一致。白宮當天下午有可能就會作出相關宣布。

美國消費者新聞與商業頻道同樣也援引消息人士的話指，美中已在原則上達成“第一階段”貿易協議，正等待特朗普的批准。消息人士透露稱，“相關書面協議正在落實中，但雙方達成了原則上的共識”。《華爾街日報》在當天早些時候還援引知情人士提供的消息稱，美國談判代表提出，美國將把對價值約3600億美元中國輸美產品的已征關稅減少最多達50%，並且取消定於在12月15日加征新一輪關稅的計畫。

作為交換，美國要求中國作出切實承諾，大量購買美國農產品等產品，更好地保護美國知識產權，並允許中國金融業對美國更加開放。而作為協議的一部分，如果中國沒有履行承諾，關稅將恢復到最初的水平。特朗普本人另在當天早晨發推說，美國“十分接近”與中國達成重大協議。他稱，中方想達成協議，“我們也是如此”。綜合各方消息，這些積極的訊息則引發歐盟股市在周四大漲。