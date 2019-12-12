特朗普：美中十分接近達成貿易協議 報道指美方提出重大關稅讓步

美國總統特朗普周四通過推特表示，美中兩國已經“十分接近”達成備受矚目的貿易協議。而按美方原計畫，如若無法與中方就貿易協議談判取得實質性成果，美國政府將在周日採取新一輪的對華徵稅措施。

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特朗普在當天上午的一則推文中寫道：“‘十分’接近與中國的‘重大協議’。他們要達成這一協議，我們也如此。”特朗普政府定於12月15日對一批總值1600億美元的中國輸美商品徵收新關稅，中美兩國希望在此之前至少達成部分協議。就在這一關鍵時刻，特朗普再次發出的樂觀信息也引發美國股市當天應聲大幅上漲，三大股市在他發出這一推特後均創下最高記錄。同樣的刺激效應也在歐洲各大股市中相應出現，受中美貿易局勢發展提振，及歐洲央行新任總裁拉加德發表的講話帶動歐元區銀行股錄得兩個月來最大單日漲幅。另一值得關注的是，《華爾街日報》周四的相關報道指出，根據消息人士透露的信息，美國談判代表提出，美方將把對價值約3600億美元中國輸美產品的已征關稅減少最多達50%，並且取消定於在12月15日加征新一輪關稅的計畫。

報道稱，美國是在大約過去5天里提出的這一建議，作為交換，美國要求中國作出切實承諾，大量購買美國農產品等產品、更好地保護美國知識產權、並允許中國金融業對美國更加開放。同樣作為協議的一部分，如果中國沒有履行承諾，美方對華關稅將恢復到最初的水平。消息人士還對《華爾街日報》說，在自從10月份以來的美中多輪談判中，中國一直對美國要北京方面保證購買美國大豆、家禽等產品不滿，稱這違反了世界貿易組織的規定。消息顯示，負責對華貿易談判的美國貿易代表萊特希澤等白宮要員會在周四與特朗普進行會談，進一步討論有關美中貿易協議和對華關稅措施的問題。中國商務部發言人高峰另於當天稍早透露稱，目前美中雙方的經貿團隊一直保持密切溝通，並說目前中國國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業申請，“有序開展部分大豆、豬肉等商品加征關稅排除工作”。

值得一提的是，針對美中是否能達成美方口中“第一階段”貿易協議的前景及後續，摩根大通董事長兼首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）分析指，雙方將達成這一初步協議，並警告若美國政府發起新一輪關稅，將衝擊市場和美國經濟增長。戴蒙在華盛頓舉行的商業圓桌會議(Business Roundtable)活動上對記者說，“我個人認為將達成‘第一階段’協議。”他還強調，若達不成協議且加征關稅在12月15日生效，“將對美國市場構成負面影響，”並對美國和全球經濟增長造成“小的負面影響”。戴蒙說，“人們期望達成‘第一階段’協議，以及不要加征關稅。”他並直言指，雖然對雙方就“第一階段”協議的實現感到樂觀，但也說“在那之後很難通過談判達成真正的協議。”中國前商務部長陳德銘10日另在紐約的一場會議上提出，中國和美國都需要這項協議，但中國需要一份公平的“第一階段”協議。他說，“如果推遲12月15日的關稅，那麼達成協議的可能性會更高；要是關稅落地，美國方面的彈藥很快會用完，而中國肯定會報復，2020年將很難開展談判。”