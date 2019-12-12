美國關稅逼近 北京稱中美經貿團隊保持密切溝通

特朗普定於12月15日啟動對中國1600億美元產品加征15 %的懲罰性關稅。這批關稅涵蓋電器，服裝，體育用品等商品。中國商務部在被問及有關徵稅時答稱，雙方談判團隊保持密切溝通。

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今天在中國商務部新聞會上蓬勃記者詢問中方是否預期美方將推遲原定於12月15日加征的關稅?如果美方在12月15日加征關稅，中方有何反應?

中國商務部發言人高峰答稱，關於中美經貿磋商，雙方經貿團隊一直保持密切溝通。但他目前沒有更多細節能夠向大家透露。

法新社說，受到中美貿易糾紛衝擊的中國企業主要是以出口為業務的公司。到目前為止，中國的電器，服裝和體育用品似乎沒有被美國加征懲罰性關稅。但12月15日特朗普預計加征的關稅卻包括這些商品。

另一方面，中國上周宣布對美國大豆和豬肉排除加征關稅，似乎還沒有落實。今天南華早報記者詢問中方上周宣布排除對美國大豆、豬肉等商品徵收關稅的新進展，高峰答稱，據他了解，目前，中國國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業申請，有序開展部分大豆、豬肉等商品加征關稅排除工作。

高峰還表示，今年11月中國進口同比增長了2.5%，其中電動汽車，醫藥進口和美容品分別增長了109%，38%，和12%。他還列舉“鐵礦石、原油、煤、天然氣、銅”等大宗商品進口增長數字。他說，這些進口增長是中國內需增加拉動的。中國11月的製造業指數（PMI）返回到榮枯線以上。