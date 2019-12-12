路透社：中國政府擬以政策優惠推動澳門成為金融中心

路透社在周二引述十多位接受採訪的官員及企業高管透露稱，中國國家主席習近平下周訪問澳門時將宣布一連串的新政策，引導澳門經濟重心從賭博業轉移至金融中心。

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報道指出，澳門官員及企業高管認為，這個舉動是對澳門的一種獎賞，因澳門並沒有像香港一樣出現持續的示威活動。香港過去六個月爆發了尚未平息的“反送中”抗爭運動。受訪的官員和高管們還表示，北京方面會公布的相關政策將包括建立由人民幣計價的股票交易所，並加速推動正在進行中的人民幣結算中心，同時為澳門畫設鄰近的大陸土地以供開發。

報道稱，近幾個月來外界一直揣測中國當局會提出這些方案，但之前的消息都沒有提到這些方案已經獲得正式通過。對此，一位匿名的中國官員評論說，“金融行業的部分以往都是留給香港，我們以往都把優惠政策給了香港，但如今我們打算加以分散。”多名官員及銀行家還談到，相信中國在澳門設立金融基建，是為了避免香港出現任何重大的市場危機，而影響到中國的經濟。他們又指，計畫並非要讓澳門取代或破壞香港的地位，但當香港的情況變差時，中國需要有應急計畫。

另外有中國官員指出，習近平的想法十分清晰，他是希望澳門有多元的經濟，又稱澳門未來將集中發展旅遊及金融業，令澳門能夠如新加坡一樣可以舉行國際級會議。據悉，習近平這次到訪澳門的行程是為了慶祝澳門回歸20周年，中國政府之前已盛讚澳門堅持“一國兩制”原則。中國國務院港澳事務辦公室則並未對該報道回應置評請求。另據香港01報道稱，澳門金管局發言人經查詢指出，澳門政府已在今年10月時，表示正委託國際顧問公司進行“在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場的可行性研究”。鑒於有關研究仍在進行，該部門稱，現階段沒有資料可補充。