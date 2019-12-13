中美達成初步協議 北京白宮未發聲明

中美周四在華盛頓簽署了部分貿易協議。但目前白宮和北京都沒有發正式聲明加以證實，加上美媒透露該協議將由北京駐美大使與美國貿易談判代表簽署，都讓外界對這個協議產生疑問。

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據法新社報道，周四晚間，華盛頓與北京之間似乎就貿易協議的一部分達成共識。在此之前幾個小時，美國總統特朗普12日與相關的閣僚商討對中國關稅之後發推稱，“已經非常接近與中國達成一個大協議。中國要求達成協議，我們也一樣”。

據多個媒體透露，中美這個第一階段協議包括：美方暫停12月15日對1600億美元中國輸美商品加征15%的關稅，並將其他已經徵收的關稅減半。中方則同意在2020年購買500億美元的美國農產品。不過，具有爭議的執行條款還沒被曝光。

但是到目前，還沒有看到北京和白宮就此初步協議發布正式聲明加以證實。周三中國商務部發言人高峰表示，雙方貿易談判團隊正在密切接觸。路透社指出，白宮未發布任何正式聲明，引發對於兩國是否就相關條款達成一致的疑問。

據華爾街日報消息稱，這個初步協議周五將由中國駐美大使崔天凱與美國貿易代表萊特西澤簽署。北京派大使簽署協議被外界認為不同尋常，也許體現了習近平在1600億美元關稅逼近的最後時刻，與美方達成部分協議的不情不願？

不過，市場對美中貿易談判修成正果的前景似乎比較樂觀。法新社說，中美在19個月的貿易戰之後達成初步貿易協議，投資人通過多家媒體報道，看好中美達成正式協定的前景，華爾街股市昨天收盤飆升，納斯達克與標普500指數都達到新的高度。