彙源果汁老闆再出事 禍根埋在五年前

中國一代人記憶中的彙源果汁的老闆朱新禮又出事了：他的中國德源資本（香港）有限公司被法院查封，41億元人民幣資產遭凍結。朱老闆之前10天才被天津法院列入老賴名單。

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彙源果汁的老闆朱新禮是中國德源資本（香港）有限公司（簡稱德源資本）的有權代理人。據中國證券報說，這間公司在12月11日被法院查封，41億元人民幣資產遭凍結。

在此之前的10天，朱新禮被天津第三中級法院列入老賴名單，不能乘坐飛機和動車、也不能購買不動產，他的子女也受連累，不能就讀私立學校。

這個報道指出，彙源果汁老闆朱新禮今天的危機源自5年前他將德源資本持有的2.4萬中石化銷售公司股份質押給招商銀行。

天眼查信息顯示，德源資本因金融借款合同糾紛被招商銀行起訴，將於2020年5月13日開庭。招商銀行申請查封、扣押、凍結德源資本的財產，限額高達41.03億元。

朱新禮屋漏偏逢連夜雨：他創建的彙源果汁面臨負債百億、高管集體離職、退市的多重風險。2017年債務危機爆發之後，彙源果汁又遭遇內控問題出現違規擔保。

2018年3月，在未經董事會批准、無簽訂協議，尚未對外披露的情況下，彙源果汁向彙源集團旗下的關聯方北京彙源出借42.75億元人民幣貸款，違反了港交所上市規則條款，彙源果汁被港交所宣布停牌，停牌前股價2.02元港幣，市值54億元人民幣。

截至2017年底，彙源果汁的負債已達114.02億元人民幣，其中83.51億元人民幣通過銀行、公司債券、融資租賃等渠道的借款。

該報道還透露，中國企業名人被列入老賴名單的還有“味精大王”蓮花味精實控人夏建統，金嗓子創始人江佩珍。