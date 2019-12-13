彭博社：特朗普批准美中貿易協議 12月15日關稅措施被停

自華盛頓方面消息，彭博新聞社周四報道稱，美國總統特朗普在當天批准了對華“第一階段”貿易協議，該協議將停止美方對1600億美元中國輸美商品，按計畫原定於12月15日生效的徵稅措施。

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報道援引消息人士的話稱，美中兩國在原則上就“第一階段”貿易協議達成共識。路透社的報道並援引美方官員的話說，該協議內容包括美國部分減少對華關稅措施，並暫緩12月15日對華新一輪徵稅措施，中方則同意在2020年購買500億美元美國農產品。報道稱，美中兩國此次達成的貿易協議在內容方面涵括的項目可能要比，特朗普在今年10月宣布的“第一階段”貿易協議所列舉的內容囊括範圍“更窄”。

一名美國前高級貿易談判官員介紹稱，由於目前雙方有關這一協議的文字版尚未落實，因此究竟文字版將如何詳細書寫協議內容，其細節則至關重要。這名前官員稱，“在貿易談判中，書面文件非常重要，特別是因為往往雙方仍存在的一些分歧會從中凸顯”。一名消息人士指，特朗普已經批准了該協議，白宮方面將很快對此加以公布。另據美國農業部數據顯示，中國在2017年貿易戰爆發前，全年購買了240億美元的美國農產品。