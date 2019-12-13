特朗普：美中達成一階段貿易協議 立即二階段談判

美國總統特朗普12月13日推文說，美國與中國已達成第一階段貿易協議，原訂本月15日對進口中國商品再次加征關稅暫停，同時雙方將立即展開第二階段協議談判。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普在推文中說：“我們已與中國商定規模非常大的第一階段協議，他們同意推動許多結構性改革，並大筆採購我方農產品、能源和製成品以及其他許多商品。”

“由於達成協議，原訂12月15日開徵的懲罰性關稅不會實施。雙方將立即展開第二階段協議的談判，而不會坐待2020年（美國）大選之後。這是個令大家都高興的協議，感謝！”

中美達成第一階段經貿協議

中國國務院新聞辦公室13日晚11點舉行記者會，宣布與美國達成第一階段貿易協議，美方將履行分階段取消對中國產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代錶王受文在記者會宣布中方關於中美經貿第一階段協議的聲明說，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

王受文說，協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、彙率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決以及最終條款9個章節。

同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對中國產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。

王受文指出，中方認為，中美兩國作為全球最大經濟體，處理兩國經貿關係必須從大局出發，達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益，將在經貿、投資、金融市場等方面產生積極效應。

他表示，本協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在中國的合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

王受文指出，隨着中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

此外，本協議有利於中美兩國加強經貿領域的合作，有效管控和解決經貿領域的分歧，促進中美經貿關係穩定發展。在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，本協議有利於增強全球市場信心，穩定市場預期，為正常的經貿和投資活動創造良好環境。

雙方約定，下一步雙方將各自儘快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。