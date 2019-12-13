經濟會議：中國明年經濟「穩字當頭」 保民生 貨幣政策須靈活適度

中國經濟增長能否「保6(%)」惹來外界憂慮之際，中央經濟工作會議指出，中國經濟情況向好，但經濟下行壓力增加，為實現明年的預期目標，須「堅持穩字當頭」，包括堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，並就此訂定明年要保民生就業等六大工作重點。不過，官媒報道中未有提及明年的經濟增長目標，具體的刺激經濟方法亦付諸闕如，反而提及要確保豬肉供應的問題。

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一連三日的中央經濟工作會議昨(12日)午結束，國家主席習近平在會上回顧了今年的經濟工作，並為2020年的經濟工作作出部署，而總理李克強則作出具體部署。

根據新華社報道，會議認為，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，今年「十三五」規畫主要指針進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展；中國經濟「穩中向好、長期向好」的基本趨勢沒有改變。

不過，明年是中國轉型的攻關期，經濟下行壓力增加，加上世界大變局加劇，習近平在會上指示，要做好工作預案。會議又提出，要完善和強化「六穩」（即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）舉措，確保經濟運行在合理區間。

對於2020年，會議指出，明年是全面建成小康社會及「十三.五」(第13個五年計畫的簡稱)規畫收官之年，為「十四.五」發展及實現第二個百年奮鬥目標打好基礎，為此，須做好六大重點工作，依次是貫徹新發展理念；堅決打好精準脫貧、防控金融風險及污染防治的三大攻堅戰；以及確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障及改善；會議就此特別提及，要確保每個家庭都有人就業，並須加大困難群眾住房保障和穩房價的工作，堅持「房子是用來住，不是用來炒」的定位。

失業問題一直是「十三.五」較難達目標一項，經濟工作會議提出的保民生工作，似是為此補底。

明年第四大工作是繼續實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策。會議指出，在財政政策上，會議強調要大力提質增效，更加註重結構調整；穩健的貨幣政策則要求「靈活適度」。另外，會議又提出，要推動更高水平對外開放，主動參與全球經濟治理變革，積極參與世貿組織改革，保持對外貿易穩定增長，紮實推進共建一帶一路。

會議接着提到明年要「着力推動高質量發展」，當中提出要加快恢復活豬供應，「做到保供穩價」；而在區域發展方面，京津冀、長三角及粵港澳大灣區均再有提及，聲稱藉此「打造世界級創新平台和增長極」；但去年經濟工作會議中提到的「西部大開發」和「東北全面振興」，今年則沒再提及。最後，明年亦要繼續深化經濟體制改革工作。

會議總結，實現明年的預期目標，要堅持穩字當頭，認為中國有改革開放積累的雄厚物質技術基礎、龐大內需和人力資源，只要齊心便可戰勝。