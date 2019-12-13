美中宣布達成第一階段貿易協議 兩國措詞細節有差異

美國和中國在周五相繼宣布，雙方已經達成了第一階段貿易協議。中國多位高級官員在北京時間當晚11點召開記者會，並宣布了美中達成協議的消息。兩國就這一協議的相關措辭則有所不同。

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美國總統特朗普在當天發推文說，“我們已經與中國達成一項非常大的第一階段協議。”他還表示，雙方將立即啟動第二階段協議談判。他並在推文中具體寫道，“他們（中方）同意進行許多結構性改革，大量購買農產品、能源和製造業產品，以及更多。25%的關稅將保持不變，其餘大部分產品的關稅將維持在7.5%。”特朗普在緊跟的第二條推文中說，由於雙方已經達成協議，因此原定於12月15日開徵的懲罰性關稅不再加征，而且雙方第二階段的談判將立即開始，而不是等到2020年美國大選之後。他強調，“這是一份對大家來說都是不可思議的協議，謝謝大家！”特朗普還在稍早的推文中澄清了《華爾街日報》周四援引消息人士作出的，為達成協議美方向中方提出願意在關稅問題上作出重大讓步的報道。該報道一度宣稱，美國將把對價值約3600億美元中國輸美產品的已征關稅減少最多達50%，並且取消定於在12月15日加征新一輪關稅的計畫。

對此，特朗普在推文中寫道，“《華爾街日報》有關中國協議的報道完全失事，特別是其中關於關稅問題的說法。假新聞，他們應找一個更好的消息來源”。而針對美中此次達成的第一階段貿易協議內容，美國貿易代表辦公室發表的聲明中稱，兩國就第一階段貿易協議達成了一份歷史性的和可執行的協議，該協議要求在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務以及貨幣和外彙等領域，對中國的經貿體制進行結構性改革和其他改革。第一階段協議還包括中國承諾在未來幾年大規模採購和使用美國商品和服務。此外，這份協議將建立一個強大的爭端解決機制，從而確保（協議）迅速有效地執行和實施。美方還同意大幅修改其301條款下的關稅行動。

聲明援引美國貿易代表萊特希澤的話說，“特朗普總統聚焦於達成一份實現包含具有意義，完全可被執行的結構性改革，及開始將美中貿易關係重新平衡的第一階段協議。這一前所未有的協議達成了這些非常具有重大意義的目標，而這一切則離不開總統展現出的堅強領導力”。同樣參與代表美方談判的財政部長姆努欽也在聲明中說，“今天有關與中國達成第一階段協議的這一公告，是在推行特朗普總統經濟計畫的道路中頗為重要的一步邁進。”他稱，“感謝總統的領導力，這一標誌性的協議預示着在（兩國間）實現一個更為平衡的貿易關係的關鍵性進步，以及為美國工人和企業取得了一個更為平衡的競爭平台”。聲明指出，根據協議美國將繼續保持對大約2500億美元中國輸美商品25%的關稅措施，並維持對約1200億美元進口中國商品7.5%的關稅措施。

根據協議，美方同意取消12月15日的新一輪對華徵稅計畫，但期待中國購買更多的美國農產品。就這一問題，特朗普在雙方達成協議的消息發布後，會見來訪的巴拉圭總統阿夫多時在白宮向媒體表示，中方很有可能會購買500億美元美國農產品，但他並未給出一個相應的具體時間表。特朗普並稱，由他領導的美國政府將把剩餘可對中國輸美商品採取的關稅措施，作為與中方就第二階段貿易協議談判的籌碼。他說，中方希望立即與美方就第二階段貿易協議展開談判，其對此也加以支持。

北京方面，中國國務院新聞辦公室於當晚11點舉行新聞發布會，國家發展和改革委員會副主任寧吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代錶王受文介紹中美經貿磋商有關進展情況，並答記者問。王受文在會上宣布，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、彙率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。王受文指出，雙方約定，下一步雙方將各自儘快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。

具體在中方談到的9大重點內容中，涉及關稅的部分包含，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變；中方將相應考慮不實施原計畫在12月15日生效的擬對美方進口產品加征關稅的措施。另就進口美國農產品問題，農業農村部副部長韓俊介紹稱，“這個協議實施以後，我們大幅度增加自美國農產品進口，毫無疑問，這有利於填補我們國內農產品供求缺口；比如大豆，我們現在一年進口的大豆在9000萬噸左右，85%左右要靠進口。”他說，“今後從美國擴大進口的一些農產品，還是我們當前穩定國內市場急需的產品；比如豬肉、禽肉等，我們最近宣布解除了對美國禽肉輸華禁令。毫無疑問，這些產品的進口不會對我們的國內農業產生衝擊。”

韓俊強調，“總之，我們會堅守穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自己手裡，而且要裝自己的糧食，要守住國家糧食安全的底線。”此外，有記者就特朗普在推文中提到的美國依據協議將採取的關稅措施細節，及將立即與中方展開第二階段貿易協議談判的說法，還有涉及有美方人士表示，這次協議中還有嚴格的監督執行機制，如果中方不能完成自己的承諾，美方還會將取消或者是減少的關稅恢復到原來的水平的問題提問，對此，財政部副部長廖岷回答說，“一開始我已經介紹了，今天是中美兩國在同一時間舉行新聞發布會；雙方對於協議中的一些共識，都會分別作一些發布。”他說，“我相信，美方也會發布一些信息，這些信息大家都已經看到了；關於下階段磋商，我作一點回應。第二階段的磋商，將取決於第一階段協議的落實情況。”

廖岷稱，“大家肯定也能理解，雙方現在剛剛就第一階段協議達成了一致，當務之急是把這份協議簽下來、落實好，發揮協議的三個作用：一是促進雙邊經貿合作，二是增進中美兩國和全球人民的福祉，三是穩定全球市場的預期。”他說，“有關後續磋商什麼時候開始，什麼時候進行，目前都有待雙方工作層繼續商量，謝謝。”有分析人士指出，值得留意的是，中方通告及記者會上各中方官員的表述趨向於較為籠統而宏觀，面對美國記者針對關稅降低比例、中方採購美方農產品之具體數額等問題，中方官員並未直接回復，而是提出“這份協議雙方還需要完成各自的法律審核、翻譯核對等一些必要的程序，然後再商定時間、地點和形式來簽署這份協議”。