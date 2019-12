美聯社紀念1951年被中共處死的華裔記者饒引之，將其列入榮譽牆

美聯社近日把1951年被中共處死的該社華裔記者饒引之(Y.C. Jao)的名字列入“榮譽牆”,以紀念這位為新聞理念犧牲生命的記者。饒引之的兩名子女從中國前來參加紀念儀式,長子饒建(Rao Jian)說,美聯社此舉足以告慰乃父在天之靈。

1949年4月,中共軍隊攻進南京時,饒引之是美聯社南京分社記者,1951年4月,他被共產黨以間諜罪、反革命罪兩項罪名槍決。

饒引之畢業於美國密蘇里大學新聞學院。美聯社說饒引之從來沒有當過間諜,他是正派的新聞人,卻因此遭到不幸。

美聯社表示,饒引之的故事本來幾乎被遺忘,2018年他的侄兒饒季龍(Jilong Rao)寫信給美聯社社長暨執行長普瑞特(Gary Pruitt),請他幫忙回顧,因為中國的法院1983年拒絕平反根本沒做過間諜的饒引之。

普瑞特有意幫忙,但苦於缺少檔案與證據,幸好當時南京分社主任塔平(Seymour Topping)98高齡還健在,幫美聯社回顧也見證了饒引之的貢獻。

中共軍隊進城後,美國記者不是轉到台灣就是轉到香港,塔平離開南京的時候,把分社鑰匙交給饒引之。饒的兒子說,當時父親不覺得自己有何危險,還以為可以當作美聯社和中共之間的橋樑。

塔平也在自己的著作《冷戰的前線》(On the Front Lines of the Cold War)中,說饒引之一開始也以為中國“解放”了,充滿樂觀情緒,可是入夏以後,共產黨開始嚴控社會,饒變得謹言慎行,他已經不信任共產黨。

饒曾上北京,請中共發給塔平簽證,讓美聯社恢復中國報導,還把經過寫信向上海分社主任韓普森(Fred Hampson)報告,信中透露內心對時局的不安。

繞在1950年的信上說,他得老實講,北京不適合美國特派員生存,長期以來的反美宣傳已經在中國人民心中發酵、生效。

隨後,饒引之被中共抓捕送到勞改營,要他交代和美聯社的關係。1951年,美中關係隨韓戰惡化,4月29日饒引之被處死。