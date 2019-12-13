萊特希澤：中國承諾未來2年內增購2000億美元美國產品

美中兩國在周五宣布達成了備受矚目的第一階段貿易協議。就雙方達成協議的具體內容，美國貿易代表萊特希澤在當天稍後向媒體介紹稱，該協議包含對美國商品訂購方面“前所未有”地提升，對美國貿易機密更好地保護，及一個強有力的執行機制。

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據《華盛頓郵報》報道，萊特希澤在當天向記者表示，此次與中方達成的協議是在長期以來試圖改進“不公的”美中貿易關係中，（美方）取得的第一個成就。他在於白宮相鄰的艾森豪威爾執行辦公大樓中說，“這是非常，非常重要的向前一步”。萊特希澤稱，“有些人（就這一協議）會說‘你沒有作一些最困難問題的部分’，這當然也屬實。但你也可以很容易換個角度看說，最困難的部分就是達成第一個協議；這是最艱難的一步”。他並補充說，“北京承諾在未來兩年購買額外的2000億美元美國產品，這包括美國農產品、能源和製造業產品”。他指出，其中包括從美國農民手中購買320億美元農產品。萊特希澤稱，這次達成的協議中包含對單項商品設定的購買數額，例如家禽、動物飼料等，而這些項目則並未被公之於眾，原因是要避免其對大宗商品市場產生影響。

萊特希澤透露稱，具體的協議內容將在未來數周內公布，其包括有關中方提高打擊假冒產品、專利和商標侵權方面作出改善的承諾。他還稱，預計有關協議的簽署儀式將會於明年1月的第1個星期內在華盛頓舉行。他談到，協議將降低美國對中國進口產品的部分徵稅，而且原定12月15日繼續增稅15%的計畫被無限期推遲。新關稅將在協議簽字30天後生效。萊特希澤介紹稱，雙方達成的86頁協議直到當天美東時間早上10點前還尚未被敲定，隨後特朗普總統批准了協議內容。該報道指出，這是美方貿易代表自雙方第一階段貿易協議達成數小時後，有關協議內容尚未明確產生困惑後的說法。儘管中國多名高級官員於當地時間周五晚召開記者會宣布與美方達成協議，但兩國都未曾公布協議文本，華爾街股市周五也因此在困惑中開盤。

對此，美國國會參議院民主黨領袖舒默則一度發推文批評稱，“特朗普總統從中國得到了一個臨時且不可信的承諾來換取大豆的出口。”顯然，萊特希澤此次對媒體介紹協議內容是對國內批評聲音和美國股市的呼應。此外，白宮經濟顧問庫德洛在美中宣布達成第一階段貿易協議後，接受了美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的採訪並表示，對於中方履行剛達成的第一階段貿易協議內容持審慎樂觀態度。他認為，雙方的這一第一階段貿易協議，能夠穩定局勢，又指假如中方不遵守協議條款，美方將採取行動，包括加征關稅。庫德洛介紹稱，據他理解，協議文本的簽署將會是部長級層面，又說他個人覺得雙方未全部完成有關強制技術轉移、及知識產權保護方面的討論。

而就主持人提出的協議條款執行機制問題，特別是如若中方出現並未遵守承諾的協議內容可能，庫德洛則回答說，“在第一階段貿易協議中包含一項有關程序，如果有投訴出現，相關投訴將被送至兩國中級官員（staff level）授予處理，如若在這一級別的對話中無法得到解決，投訴將送至雙邊副部長級官員進行審查和對話，如若在這一刻仍未得到解決，將繼續送至兩國主要官員也就是中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤加以進一步審查和分析。”庫德洛並補充說，“坦率地講，如若是無法解決的分歧，（美方）將採取一些相關的經濟考量，相應動作也會被實施，毫無疑問，這包含採取關稅措施作為促使執行的工具。”

北京方面，新華社在當天發表聲明介紹稱，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、彙率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。報道稱，雙方約定，下一步雙方將各自儘快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。