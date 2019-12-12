解放軍一天內晉銜7上將 4天來軍、警近百人升將官

中國人民解放軍自12月9日以來接連舉行晉陞將官儀式。繼武警部隊及陸軍分別於9、10日舉行中少將晉銜儀式後，中共中央軍委周四下午舉行上將晉銜儀式，由中共中央總書記兼軍委主席習近平在北京八一大樓親自為7人授階。

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據悉，中央軍委辦公廳日前印發《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉陞有關政策的通知》（以下簡稱《通知》）。有關報道指出，這是按照軍官職業化改革方向，緊前出台軍事人力資源政策制度的重要舉措，對於全面推開軍銜主導軍官等級制度具有重大意義。而在《通知》印發後不久，軍級以上軍官軍銜晉陞儀式開始舉行。據統計顯示，截至12月12日，解放軍共有7人晉陞上將軍銜、6人晉陞中將軍銜、46人晉陞少將軍銜。在周四當天的晉銜儀式中，當地時間下午4時50分許，儀式在國歌聲中開始。中央軍委副主席許其亮宣讀了習近平簽署的晉陞上將軍銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

此次被共同授予上將軍銜的軍官包括：東部戰區司令員何衛東、東部戰區政治委員何平、南部戰區政治委員王建武、北部戰區司令員李橋銘、火箭軍司令員周亞寧、戰略支援部隊司令員李鳳彪、軍事科學院院長楊學軍。另於12月10日上午舉行的陸軍晉陞中將、少將軍銜儀式中，陸軍司令員韓衛國等出席儀式，並宣讀中央軍委委命令，共有6位軍官晉陞中將軍銜，46位軍官晉陞少將軍銜。12月9日，武警部隊也舉行了晉陞中將、少將警銜儀式。武警部隊司令員王寧宣讀命令，1名警官晉陞中將警銜、36名警官晉陞少將警銜的命令。