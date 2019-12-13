12中國公民應邀參加美使館國際人權日活動被拘

美國駐華使領館官方推特今天13日透露，12名中國維權人士在12月9日國際人權日前夕，應邀參加美國駐華使館人權日活動受到阻擋被拘捕。美國國務院發言人說“多麼諷刺”。

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美國駐華使領館推特將美國國務院發言人摩根-奧塔格斯（Morgan Ortagus）的有關講話譯成中文：中國拘押了12名自己的公民，他們試圖參加在美國大使館舉行的人權日活動。多麼諷刺。

美國國務卿蓬佩奧日前表示，在國際人權日，我們重申，我們對那些通過言行要求其政府尊重他們不可剝奪的權利的人們的承諾。今天，讓我們所有人記住聯合國《世界人權宣言》概述的普世權利。

據自由亞洲介紹，美國駐北京大使館邀請中國全國多名民眾在12月9日國際人權日前夕出席使館舉辦的「世界人權日聯誼會」。但出席者在美國使館門外被中國警方帶走，其中一位是江蘇省公民王和英。王和英說，她獲邀參加美國大使館的人權日活動。這個活動通過網上報名邀請中國公民出席。原有數百人，由於被當局控制等原因，最後成功出席的只有數十人。而她周一傍晚在北京美國大使館門外被多名警察擋住查身份證。警方得知她曾到北京上訪，便將她帶到派出所拘留，一直被扣到凌晨一時半，將她遣返家鄉。據王和英說，被拘押的中國公民還有來自四川的和北京的維權上訪者。

據自由亞洲報道，被控“煽動顛覆國家政權罪”的北京律師余文生，其妻許艷也在受邀之列，但被軟禁無法出門。許艷告訴自由亞洲，她9日不顧當局的軟禁，下午出門，遭十多人圍住推搡和謾罵。