中國商貿分析平台封四成反修例消息 全屬運動和不利北京 難達兼聽則明

中國領導層因偏聽而錯判形勢的消息時有所聞，商界亦可能面對同樣問題，因為金融信息供貨商路孚特（Refinitiv）自反對修訂逃犯條例風波以來，在中國商貿分析平台Eikon上封鎖至少201條有關反修例或對北京不利的路透社新聞，占相關新聞條數的四成。路爭特響應時透露，其他近100家提供消息予Eikon的新聞機構亦受審查影響，使客戶無法接收一些重大消息。

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路透社報道，其母公司湯森路透及投資管理公司黑石集團（Blackstone）共同持有、對外發放路透社新聞的公司路孚特為免中國業務被封鎖，按當局要求設置過濾網，自7月起封鎖201篇香港反修例抗爭有關的報道，令使用路透中國服務器的用戶看不到相關新聞，而且有關情況在抗爭運動後期越趨嚴重，因為路孚特自7月起進行審查的頭兩個月，在提及香港和示威的246篇報道中，只有5篇被封鎖；但在其後近三個月的251篇同類報道中，被封鎖的新聞有196篇，即在497條新聞中，有四成被屏蔽。

被封鎖的新聞，包括北京否決香港特首林鄭月娥提議滿足示威者「五大要求」的建議、中聯辦教唆黑幫在「7.21」元朗站毆打港人，以及評級機構下調香港評分等報道。

報道又指出，路孚特的審查觸怒路透社的新聞和業務高層，亦讓其母公司湯森路透的董事非常不滿，批評這間公司作為獨立機構，負責監察和維護路透的獨立性，但現在卻向北京「赤裸裸的政治侵略」屈服。

路孚特發言人則回應道，該公司在中國內地營運，必須遵守當地法規，情況與其他近百家金融市場信息公司及發行商相若，但就補充，正努力改善「一些流程」。

路爭特已不是第一次被揭發接中國當局的要求而封鎖新聞，今年6月，該公司便被揭在收到中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室停止業務的威嚇後，封鎖「六四事件」三十周年的悼念活動和相關消息。