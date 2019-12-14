中美第一階段經貿協議 有待正式批准簽署

中美13日宣布達成第一階段經貿協議。該協議包括九個章節，涉及美方的關稅讓步與中方購買美農產品及加強知識產權等承諾。但這個協議還有待雙方正式批准和簽署。

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中國多名政府官員周五１３日深夜在國務院新聞辦召開記者會宣布與美國達成第一階段貿易協議。據路透社12月14日報道，中國商務部副部長兼貿易談判副代錶王受文周五宣布，中美雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致；雙方約定，下一步將各自儘快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

王受文表示，這個協議文本包括“序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、彙率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節”。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾。

中國發改委副主任寧吉喆昨天在國務院新聞會上表示，“擴大中美貿易合作，有利於滿足中國人民日益增長的美好生活需要，在能源、製成品、農產品、醫療、金融等領域擴大自美高品質產品和服務進口，能給中國消費者帶來購買更便利、價格更實惠、種類更豐富的體驗。”

中國農業部副部長韓俊表示，初步協議實施後，中國將大幅度增加進口美國農產品，這有利於填補中國國內農產品供求缺口。他還說，美方同意中國產的“熟制禽肉、鲶魚產品”以及香梨柑橘，鮮棗向美國出口。

在知識產權方面，中國商務部副部長王受文介紹，雙方在幾個方面達成共識，包括商業秘密保護、與藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊，加強知識產權司法執行和程序。

他強調稱，雙方相向而行所達成的上述共識，符合中方關於加強知識產權保護的改革方向，有利於保護創新，有利於國外知識產權更多地進入中國，符合推動經濟高質量發展的需要。”。