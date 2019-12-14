中美第一階段貿易協議 美方怎麼說

白宮的推特說，新消息：美中已達成一貿易協議，該協議要求在知識產權、技術轉移、農業、金融服務以及貨幣和外彙領域對中國的經貿體制進行結構性改革。

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特朗普推特說，由於我們達成協議，原定於12月15日開徵的懲罰性關稅不會徵收。我們將立即開始第二階段的談判，而不會等到2020年大選之後。這對所有人都是很棒的協議。謝謝!

特朗普另一條推特說：我們已經與中國達成一個非常大的第一階段協議。他們已同意進行許多結構性改革，大量採購農產品、能源和製成品，以及其他更多。25%的關稅將維持不變，其餘大部分(產品的關稅)將維持在7.5%。

美國貿易代表辦公室在聲明中指出，根據該協議，華盛頓將對價值大約2500億美元的中國進口商品維持25%的關稅，但將對價值1200億美元的其他中國進口商品的關稅下調至約7.5%。

之前，特朗普發推否認《華爾街日報》有關談判美方減稅的版本。說這是假消息。特朗普周五表示，美國已經與中國達成了第一階段經貿協議，華盛頓將暫停定於12月15日對中國進口商品加征的關稅；北京將增加採購美國農產品。

美國駐華使領館推特今天１４日帖文說，美中已達成一貿易協議，該協議要求在知識產權、技術轉移、農業、金融服務以及貨幣和外彙領域對中國的經貿體制進行結構性改革。“這是特朗普總統又一次具歷史性的貿易勝利--- 最重要的是，對雙方來說都是極好的協議!”….